Es momento de corregir: los errores a no repetir de Rivera en Santa Fe

Santa Fe, que tuvo su renacer este 2019, logró recuperar todo lo que hizo mal durante el año y buscará ahora una final soñada y anhelada luego de los malos momentos que pasó. Ahora, es líder de su grupo y tiene grandes oportunidades de ser finalista, pues depende de sí mismo.



Harold Rivera, entrenador del equipo, es uno de los artífices de la gran recuperación del equipo, que ahora está peleando en los cuadrangulares. Sin embargo, ha tenido algunos errores que están a tiempo para ser corregidos y buscar una nueva final.

Los cambios. Este tema es uno de los principales, pues ha sido fuertemente criticado por las sustituciones. Primero, está el tema del tiempo, pues en varios juegos ha hecho su primera modificación luego del segundo tiempo (minuto 60/70). Ahora, por otro lado, están los nombres. Todo empezó a empeorar cuando decidió meter al campo a Brayan Perea contra Cali, siendo uno de los inexplicables cambios en el equipo rojo, pues justamente perdió ese juego.



Luego, por otro lado, hay unos necesarios que tampoco le funcionaron mucho. Jhon Velásquez estaba tocado y prefirió poner a Juan Daniel Roa como inicialista contra Alianza Petrolera, que tuvo un muy mal partido y salió a mitad de tiempo. Velásquez, quien ingresó, le dio más vida al equipo.



Las amarillas. Santa Fe empieza a preocuparse por su nómina, pues es bastante corta y está integrada por el once inicial y uno que otro recambio, tema que empieza a pasar factura. Las amarillas se deben corregir, pues ya tuvo sus primeras ausencias (Maicol Balanta y Edwin Herrera). Ahora, suma una nueva para el juego contra Cali: Sebastián Salazar.



El entrenador debe intentar corregir este tema, pues si Nicolás Hernández, Andrés Pérez, Carlos Arboleda y Jefferson Duque reciben amarilla, no podrían jugar contra América en la última fecha.



Cambios de posiciones. A Santa Fe le costó contra Alianza Petrolera en el primer tiempo luego de los cambios obligados por sanción de amarillas, pues Fabián Sambueza no estuvo en su lugar habitual y no se sintió cómodo, aunque tuvo un buen juego y volvió a su lugar en el segundo tiempo.



Ahora, el cuadro cardenal lucha por la final y depende de sí mismo, pues ganándole a los dos equipos de Cali en las dos próximas jornadas se asegura la final.