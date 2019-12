¿Insistirán por Cucchi? Saldo rojo en Santa Fe con delanteros foráneos

Santa Fe está muy cerca de contratar a Patricio Cucchi, delantero argentino que está en Nacional. El cuadro rojo está interesado en fichar al futbolista y espera lograrlo para los torneos del 2020.



Sin embargo, hay un tema que tiene al cardenal en 'saldo rojo' al equipo bogotano en tema de delanteros extranjeros, pues han pasado 10 años sin que alguno 'brille'. Hasta el momento, los más recordados con mejores momentos en los últimos años son Diego Cabrera y Julio Gutiérrez.

En este último año estuvo Federico Anselmo, argentino. El futbolista no anotó ningún gol y tuvo muy pocos minutos. Cuando el club lo necesitó, como en el último partido contra América de este semestre, erró un mano a mano contra Neto Volpi para el paso a la final.



En 2018 estuvo el uruguayo Rubén Bentancourt. 'Cavani', por su parecido físico, anotó apenas un solo gol y estuvo en 15 partidos con el cuadro bogotano, que tuvo una de sus peores rachas ese año.



En 2017 fue el paso de Denis Stracqualursi, argentino. El delantero solo anotó un gol y estuvo en 26 partidos con la camiseta del equipo cardenal, dejando una importante ausencia en la parte de adelante por su falta de gol.



Luego, en 2015/2016, fue el paso de Daniel Angulo. El ecuatoriano estuvo en 16 partidos y apenas marcó un solo tanto como delantero del equipo cardenal.



Llegó 2013/2014, buenos años para el cardenal. Silvio 'Pulpo' González, argentino, era el delantero del equipo, del que tampoco se tiene un buen recuerdo, aunque no tan malo como sus 'rivales' foráneos. El 'Pulpo' es recordado por un golazo de chilena en Copa Colombia y anotó 8 tantos con el cuadro bogotano en 23 partidos.



En 2012, año de la anhelada séptima estrella, estuvo el boliviano Diego 'Bolita' Cabrera. El delantero dejó una gran relación con la hinchada santafereña y anotó 10 goles en 31 juegos. No tuvo un mal paso.



Luego, en 2011 fue el turno para Ariel Carreño y Sergio Galván Rey, argentinos. Carreño jugó 22 partidos y no logró anotar un gol, mientras que Galván hizo tres tantos en 23 juegos. Galván, por su parte, es recordado por hacer un penal al último minuto en el juego de vuelta de Suramericana de 2011 contra Vélez, tema que le causó una eliminación al cuadro cardenal.



En 2009 y 2010 estuvo Julio Guitérrez, chileno, y Daniel Neculman, argentino. El chileno es uno de los extranjeros más recordados a los que mejor le fue, pues anotó 15 goles en 56 partidos. Neculman, por su parte, anotó solamente dos tantos.