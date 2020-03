Perdió más de lo que ganó: las preocupaciones de Rivera en Santa Fe

Independiente Santa Fe dejó escapar a última hora un triunfo y empató 2-2 con Atlético Nacional en el partido más importante de la fecha 8 de la Liga I-2020. El cardenal se quedó sin la posibilidad de terminar como líder el fin de semana y además perdió a su goleador, Diego Valdés, por expulsión.



El técnico Harold Rivera manifestó quedar “tranquilo por el funcionamiento del equipo”, aunque también confesó que le dio “rabia por la forma como se nos va el triunfo. Al frente teníamos un gran rival, fuimos superiores en el primer tiempo, en el segundo nos complicaron un poco, pero hicimos un juego importante con diez hombres”.



El estratega también sacó un parte positivo por el cambio de esquema: esta vez jugó con dos atacantes, Diego Valdés y Patricio Cucchi. “Quise hacer la variante de jugar con dos atacantes para mirar y revisar cosas. Quería que Valdés tuviera un acompañante y creo que Cucchi y Diego hicieron una buena presentación. No me disgustó y tenemos otra opción”.



Sin embargo también está preocupado, pues “contra Pereira no está Valdés, así que miraremos jugadores o cambio de esquema”. Y la lesión de Dairon Mosquera también le dejó la cabeza dando muchas vueltas. “Me preocupa lo de Dairon Mosquera, porque la banda izquierda siempre ha sido un problema. Tiene problema en el isquiotibial, espero que no sea grave, y si no miraremos una variante. Tendremos estos días para mirar”.



“Espero que sigamos en esa evolución. Este equipo ha mostrado fortaleza en la zona defensiva, aunque desde Valdés y los volantes, con la presión alta, son clave en todo. Este grupo ganó mucha confianza”, agregó Rivera.