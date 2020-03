Rivera no salió contento con el clásico: ‘A Santa Fe le faltó osadía’

Independiente Santa Fe rescató un punto en el clásico 300 del fútbol bogotano, al empatar este martes 0-0 de visitante con Millonarios, en juego correspondiente a la séptima fecha de la liga I-2020.



El equipo albirrojo tuvo un buen desempeño en los primeros 15 minutos, pero después fue sometido por su rival y encontró en Leandro Castellanos a su mejor jugador, el salvador del arco cardenal y la figura del compromiso.



Para el técnico Harold Rivera, sumar un punto en el derbi capitalino es un “resultado importante”, por la calidad del rival. Sin embargo, aseguró que “en lo futbolístico no salgo contento, porque veníamos realizando mejores presentaciones. Igual todo sirve para corregir, ahora viene un partido contra Nacional, así que tenemos que volver a jugar esos partidos que nos han caracterizado y nos tienen en la parte alta de la tabla”.



El entrenador albirrojo reconoció que “Millonarios hizo por el partido, nos presionó la salida y nos ganó los rebotes”.



“Varios jugadores no estuvieron en el nivel al que estamos acostumbrados a verlos. Pero Millonarios generó situaciones que hizo que mis jugadores no se vieran bien. Fue algo que pasó hoy, pero confío en el nivel de mis jugadores y no me preocupo”, añadió Rivera.



Harold lamentó que su equipo no haya mostrado la valentía de otros juegos. “Nos faltó osadía y atrevimiento para ir a atacar. Conducíamos la pelota más de lo que debíamos y Millonarios se replegaba y nos quitaba la pelota para luego contraatacarnos. No fue el funcionamiento al que estamos habituados a tener”.



Y desde ya, piensa en Nacional, el rival del próximo domingo en El Campín. “Vamos a enfrentar al líder en la próxima fecha. Ahora tenemos que recuperar los jugadores y mejorar para tener una buena presentación”.