La prudencia de Rivera: así respondió sobre su continuidad en Santa Fe

Tras la impresionante campaña que logró desde su llegada al Independiente Santa Fe, el técnico tolimense Harold Rivera no se atreve a decir nada diferente a lo inicialmente acordado con el presidente del club ‘cardenal’ que fue que tomara el equipo hasta diciembre y que después vendría otro entrenador.

Rivera fue entrevistado en Fox Sports Radio sobre el presente de Santa Fe y su futuro. La pregunta fue clara: “¿Harold Rivera continuará en Santa Fe el año entrante?” a lo que respondió de forma categórica: “Yo estoy enfocado en lo que se viene, en esos seis partidos para pasar a la final. Mañana tenemos una final adelantada con Nacional”.



El técnico dijo que no ha hablado con el presidente Eduardo Méndez sobre el tema de su continuidad o salida y aclaró que nada ha cambiado de lo que se dispuso al comienzo: “Las cosas están como las hablamos, no hemos hablado absolutamente nada del tema. Yo estoy enfocado en este campeonato”.



Sin embargo, aunque no lo dice abiertamente, Rivera no oculta su deseo de seguir en Santa Fe. Cuando le preguntaron sobre cómo ve al presidente Méndez por la hazaña que ha logrado, el técnico se limitó a decir: “El presidente está alegre por la campaña, porque estamos clasificados eso. Es lo que puedo decir”.



Le insistieron: “¿De qué depende?” y Rivera dijo: “No sé, depende del doctor Méndez”.



Finalmente, Rivera dijo que la clave del éxito en Santa Fe es tratar de mantener al equipo enfocado: “Yo utilizo mucho la palabra convencimiento. Hay que convencer al jugador de porqué se hacen las cosas”, analizó.