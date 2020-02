La última negociación que cerrarían Santa Fe y Atlético Nacional

Los equipos del fútbol colombiano no han cerrado del todo su ventana de fichajes, pues quieren dejar bien reforzados sus planteles o depurar la nómina en el caso de que no quieran utilizar a algún jugador y poder ubicarlo en otro club.



En el mercado colombiano, en el que no hay grandes inversiones salvo contadas excepciones, es importante los préstamos y las negociaciones que se hagan entre clubes. Y en el caso de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, existen muy buenas relaciones y este año se han dado buenas operaciones.



Así, todavía podría darse una última negociación entre cardenales y verdolagas para esta Liga I-2020.



Aprovechando que el joven volante Néyder Moreno ya le confirmó a Juan Carlos Osorio, y a las directivas de Nacional, que no quiere continuar en el club antioqueño, Santa Fe ya expresó sus deseos de contar con el jugador si es cedido. El préstamo podría ser por un año, siempre y cuando se pongan de acuerdo ambos equipos.



Sin embargo, el préstamo podría convertirse en un trueque. Según algunas versiones, Nacional sabe que tiene una necesidad de sumar defensores centrales y estaría dispuesto a mejorar las condiciones por Néyder Moreno para poder adelantar el regreso de Nicolás Hernández, quien está cedido a Santa Fe hasta el próximo mes de junio.



FUTBOLRED consultó fuentes cercanas al equipo cardenal y se confirmó el interés por Moreno; aunque dicen desconocer una propuesta para que Hernández abandone el club y vuelva a Nacional.