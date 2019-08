Sablazo de Rivera sobre la responsabilidad a los jóvenes de Santa Fe

Independiente Santa Fe vive un renacer futbolístico bajo el mando de Harold Rivera y aunque los goles aún no llegan, la mano del técnico se nota en el planteamiento de los partidos y el nivel mostrado por los deportistas que antes eran fuertemente criticados.

Uno de los cambios de Rivera fue la continuidad a los jóvenes, pues parecía que sobre ellos cayó toda la responsabilidad en el inicio de la temporada.

Sobre la ausencia y presencia de algunos de ellos, el técnico de Santa Fe habló y dijo una contundente frase que seguro marcará los próximos seis meses.

"Le han puesto el pecho a la brisa y han hecho buenas presentaciones. Cada uno tendrá su momento. Yo me he caracterizado por darle la oportunidad al jugador joven, entonces es en su momento. Al final no es decir que bajo el mando mío debutaron tantos jugadores sino es consolidarlos porque eso es lo que uno busca con los de la cantera", explicó Rivera.

Asimismo, Rivera reconoció que los futbolistas jóvenes tendrán su oportunidad, pero no con la misma presión y responsabilidad que les ha tocado en los últimos meses, pues a ellos, con poca experiencia, les tocaba recibir todas las críticas.

"Hay jugadores interesantes, importantes. Yo creo que hay que sacarles un poquito la presión y que cuando tengan la posibilidad de jugar encuentren al equipo en otro momento", dijo.