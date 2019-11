Polémica declaración de Méndez sobre Rivera que no gustó en Santa Fe

Santa Fe se juega una de sus finales este jueves contra América de Cali a las 7:30 p.m. y buscará sumar una victoria que lo lleve a la final de la Liga contra Junior luego del muy mal momento que atravesó.



Harold Rivera llegó a reemplazar a Patricio Camps y le dio una cara nueva al equipo, que pasó del último puesto a pelear un cupo a la final del torneo colombiano.

Sin embargo, Eduardo Méndez, presidente del club, dio una polémica en 'Zona Libre de Humo' sobre la gestión de Harold Rivera, quien llegó para ayudar al club cardenal y que, posiblemente, seguiría para el 2020.



"¿Que ha hecho el profesor (Harold) Rivera? Llevar el equipo hasta el último partido, pero no ha ganado nada. Hoy dígame que tiene Santa Fe; ¡nada!", dijo Méndez en el medio de Cali este jueves al medio día.



Por otro lado, el presidente fue realista y tocó el tema de que sin la final Santa Fe no tendría nada, pues esperará hasta el otro año para pelear por finales y torneos internacionales en caso de perder o empatar contra América, pues no tiene otra posibilidad.