Santa Fe sigue tomando decisiones: así continúa la poda cardenal

Independiente Santa Fe terminó una temporada muy difícil y extenuante, en la que terminó dejando una gran imagen de superación, espíritu deportivo y amor propio, clasificando a los cuadrangulares de la Liga II y convirtiéndose en el equipo revelación del segundo semestre.



Tras finalizar su competencia, Harold Rivera fue confirmado como entrenador para 2020 y empezó de inmediato la depuración del plantel, para abrir espacios a nuevos refuerzos. El técnico, de la mano del presidente Eduardo Méndez, decidió no renovar el contrato de referentes como Omar Pérez, Robinson Zapata y Juan David Valencia.

En las últimas horas, el listado de jugadores que se van del cuadro bogotano ha empezado a agrandarse. Juan Daniel Roa fue el primero, pues decidió enviar una carta para no seguir vinculado con el albirrojo. Y al parecer Sebastián Salazar quiere seguir el mismo camino, de no renovar y salir del equipo en el que nació.



Ahora el turno es para varios jugadores, varios de ellos jóvenes y de pocos minutos en el semestre, que no cuentan como solución para Rivera.



Nicolás Gil, que ha tratado de tener oportunidades como defensor central o lateral izquierdo, es uno de los futbolistas a los que se le buscará un equipo dónde ubicarlo y pueda tener minutos. Además, Juan Sebastián Pedroza también saldría para adquirir experiencia, pues es una promesa y necesita foguearse y tener vivencias que lo hagan madurar.



El atacante Jhon Fredy Miranda también se irá. Con pocos minutos este semestre, el delantero buscará un nuevo equipo, recordando que estuvo en Italia, con Chievo, y no pudo adaptarse.



Finalmente, Fabio Burbano se irá después de ser suplente y no poder meterse en los planes de Harold Rivera. El extremo adelanta conversaciones con Pereira, recién ascendido, para continuar su carrera.