Panorama de Santa Fe: deudas, salidas de referentes y posible fichaje

Santa Fe terminó el semestre y el año con un gran renacer y resultados que le ayudaron a salvar el año. Primero salvó el descenso del otro año y llega con mucha más tranquilidad al inicio de 2020 y, además, peleó hasta la última fecha por un cupo a la final.



Con el pasar de los días empezaron las noticias y la actualidad del equipo rojo, que además saldrá a vacaciones desde el próximo 8 de diciembre y regresa hasta el 3 de enero.

Por un lado, está el tema que se oficializó luego de la derrota y eliminación contra América. Harold Rivera, por su imponente semestre y levantamiento del equipo, se mantendrá para el otro año y seguirá al mando del cuadro capitalino.



Por otro lado, también empezaron las salidas. El club le pasó la carta de que el contrato se termina a algunos futbolistas, aunque no necesariamente saldrían del equipo. Por otro lado, hay algunos que sí dejarán el club y son grandes referentes del conjunto cardenal.



Omar Pérez, Juan David Valencia, 'Rufay' Zapata, Miguel Solís, Sebastián Salazar y Juan Daniel Roa no seguirían. Por el lado de Roa, el mismo presidente confesó que el futbolista pidió que no se le renovara el contrato. "Recibí la carta de Juan Daniel Roa con su deseo de no renovar con el equipo", dijo Eduardo Méndez en 'Fox Sports'. Además, el futbolista tendría negociaciones con América de Cali.



En un tema preocupante para Méndez, en la misma charla con el medio televisivo, contó que la deuda que tiene Santa Fe es de cerca de 30 mil millones de pesos colombianos y que, por esta razón, no se renovarán algunos contratos costosos, pues se dará prioridad al tema de la deuda del club. Por otro lado, también mencionó que esta semana será decisiva por varias reuniones que tiene para definir patrocinadores.



Finalmente, empieza a sonar un futbolista para llegar al cuadro rojo. Patricio Cucchi no seguirá en Nacional y no está en los planes de Juan Carlos Osorio, aunque mantiene contrato con el club verde. Asimismo, Santa Fe estaría interesado en contratarlo y se habla de un tema de préstamo para 2020. También, recordemos que Héctor Urrego es uno de los futbolistas que regresaría al cuadro cardenal, pues se termina el préstamo con Medellín y debe volver al club bogotano. Ahora, habrá que esperar si será tenido en cuenta por Harold Rivera.