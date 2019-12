Los refuerzos que busca Santa Fe y la actualidad de su nómina

Santa Fe tiene fuertes deudas económicas y se une a la crisis del fútbol colombiano en tema de dinero. Por eso mismo, Eduardo Méndez, presidente del club, habló sobre el tema y sobre la actualidad de los refuerzos, lo que buscan y las salidas de los futbolistas.



"Vamos a reforzar la zona izquierda, un central y un extremo. Es el afán que tenemos. Vamos a contratar entre 5 a 6 jugadores, no podemos traer más. A Nacional no le hemos preguntado por Ceppelini, estamos buscando a Cucchi y ya estamos en diálogos con ellos (Nacional)", dijo en 'El Carrusel' de Caracol Radio.

Por otro lado habló sobre la actualidad del fútbol colombiano y la crisis que afronta económicamente. Recordemos que el cuadro rojo tiene una deuda de aproximadamente 30 mil millones de pesos colombianos.



"El canal premium no es salvación, ya nos dio el adelanto y pues toca esperar cómo se va a desarrollar. Pero no es una salvación, la crisis está empezando, si no llegan otros recursos es muy difícil. Hasta ahora está comenzando la crisis. A los jugadores nunca les manifesté que no les iba a pagar, hasta ahora he cumplido y hasta la fecha hemos cumplido. Incluso me adelanté en el pago de este mes, así que hemos cumplido y nunca les manifesté que no les iba a pagar", contó.



Finalmente, habló de Anderson Plata, Nicolás Hernández y otros jugadores más que saldrían del equipo. "Con Plata manifestaron que quieren hacer negocio (Tolima) y esta semana se definiría. En junio se vence el préstamo de Nicolás Hernández, es bastante costoso y tendremos que esperar a ver qué pasa en este semestre. Nicolás Gil terminó contrato y Pedroza se mantiene con el equipo, pero si llega una oferta importante por él se iría en préstamo para que tenga experiencia. Anselmo tiene contrato y habló con Harold Rivera, si consigue equipo y una oferta podría salir, si no habría que mirar, pero seguiría para el otro año".