Santa Fe, al detalle: equipo femenino, tema de Balanta, Seijas y más

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre la actualidad del club, tanto deportiva como económicamente. Por otro lado, mencionó el tema de los pagos de derecho de televisión con Dimayor y también contó sobre la polémica de Maicol Balanta.



En primer aspecto, el presidente cardenal tocó el tema de la Dimayor y la falta de los pagos en derechos de televisión. Por otro lado, mencionó cómo se aceptó la idea de tener cinco suplentes y no siete, como era lo habitual. Las declaraciones las dio en un evento que realizó 'Águila', empresa que ahora será la cerveza oficial de la Copa América y de la Liga de Colombia.



“Esperemos, él (Jorge Vélez, presidente Dimayor) tiene sus apreciaciones y yo he sido escéptico; si alguien requiere la plata es Santa Fe, no me voy a oponer a que hagan contratos. Él, día a día nos reporta y queremos saber para cuándo estará cerrada la conversación, no nos sirve que sea ‘gota a gota’. Lo de los suplente fue una determinación que se tomó en una asamblea, fue aprobada y tenemos que someternos a lo que se aprobó. Pienso que no se pueden hacer modificaciones en la mitad del torneo, desafortunadamente, el presidente de Nacional hizo una petición y no fue tenida en cuenta, ya nos tenemos que someter a las reglas del juego”, comentó Méndez.



Sobre la Liga Femenina, el equipo de mujeres en Santa Fe, confirmó el futuro que tendrá el club. Una alianza estará para el cuadro bogotano, que espera la definición del torneo para este 2020.



“Santa Fe va a participar, tiene la obligación. Hicimos alianza con una empresa de Huila, le hemos dado la gerencia al señor Diego Perdomo para que maneje el equipo femenino. Creo que vamos a tener una buena participación, cualquiera que sea el campeonato y eso no depende de Santa Fe”, dijo.



Por otro lado, tocó el tema de la polémica salida de Maicol Balanta y explicó que no era verdad que el equipo no iba a contar con él. Además, mencionó los pagos adelantados que tenía el jugador.



“Él se presentó el 8/9 de enero, por lo tanto lo único que se le reclamó era que tenía que devolver el dinero que se la había entregado en adelanto a esta temporada. Si Santa Fe no lo hubiese querido, no le habría dado esos dineros. Medellín tuvo que respondernos a nosotros por esa obligación. Harold esperó que se presentara a la pretemporada, quería hablar con él pero nunca le dijo que no quería contar con él”, contó.



Finalmente, Méndez habló del futuro en las conversaciones para fichajes y dejó incertidumbre sobre si Luis Manuel Seijas será inscrito o no, pues ya está entrenando y recuperándose de su grave lesión en la rodilla. Cerca de marzo podría tener el alta médica.



“Hasta el momento nos vamos a quedar así, no tenemos en mente otro refuerzo. Luis Manuel Seijas sigue recuperándose y ya entrena, (Harold) Rivera decidirá si lo inscribe o no”, finalizó en el evento que realizó ‘Águila’.