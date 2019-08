Santa Fe no tiene gol: ¿contra qué rival podrá romper el maleficio?

Independiente Santa Fe cambió de técnico, hizo un último refuerzo con tres fichajes (uno ya debutó) y aún así no ha podido anotar goles, y por ende, tampoco ha podido ganar este semestre ni en la Liga II ni en la Copa Colombia. La crisis deportiva del cardenal es grande: no gana en casa desde hace seis meses, en Copa, y hace nueve en la Liga. No marca desde el pasado mes de mayo, y sus hinchas tienen angustia por el presente, pero sobre todo por el futuro albirrojo.

La sequía de gol es lo que más preocupa. Este domingo, en el debut de Harold Rivera como entrenador, Santa Fe mejoró en su juego, pero pasó los 90 minutos sin poder anotar a pesar de crear opciones de gol; incluso el palo le negó la oportunidad de celebrar al expreso bogotano.



¿Contra qué equipo se podrá romper el maleficio cardenal? Viendo el calendario de Santa Fe, se ve difícil vaticinar el momento en el que el León pueda cazar la presa y anotar.



Este jueves, el primer reto será en Copa Colombia, cuando enfrente a Atlético Nacional en el juego de vuelta de octavos de final. La serie está 3-0 a favor de los verdolagas, que son los únicos invictos en la Liga y uno de los equipos que menos goles han recibido, junto al DIM. Y si pretende remontar el global, no solo debe anotar una, ni dos, sino por lo menos tres veces. ¡Sería épico!



En caso de que no pueda romper la sequía anotadora. El próximo domingo el reto será aún más complicado: deberá visitar al Junior en Barranquilla, en la sexta jornada de la Liga II. Si bien el actual campeón no está en su mejor momento, en el Metropolitano no es fácil vencer el arco juniorista. Otra misión para especialistas en el onceno cardenal.



Son dos juegos, 180 minutos en la misma semana, en los que el expreso bogotano deberá acabar con la falta de gol. Los rivales son grandes, de esos en los que es necesario agrandarse, para poder volver a inflar las redes contrarias.