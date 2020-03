‘Nos engañaron’: presidente se queja por dineros de TV internacional

Este domingo, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró que los clubes del fútbol colombiano están viviendo una crisis económica profunda y la Dimayor no ofrece soluciones eficientes. En diálogo con Caracol Radio, el dirigente afirmó que el dinero de la TV internacional no ha llegado y por ello considera que “nos engañaron o nos ofrecieron lo que todavía no se puede entregar”.



Méndez dijo que en la reunión de los clubes “hubo una unión entre todos” para dar tiempo a la llegada de ese dinero pero la realidad es que dicha situación no parece mejorar. “Nunca he creído de la llegada de esa plata” cerró.



El presidente cardenal expresó además que “ojala llegué esa plata porque mal haría en pensar que no me la darán, si soy de los que más la necesita hoy en día”. Aclaró que se dio un plazo de tres meses para recibir los fondos pero “los mimos señores que hacen un año vienen hablando de negocios no han entregado un solo peso”, y en caso de que no llegue el dinero en el tiempo estipulado “pues tocará esperar otros tres meses”.



Denunció además que habían dos fondos que supuestamente darían más ingresos a los clubes pero nunca lo hicieron, e incluso se habló de la posibilidad que un empresario europeo aportara algún monto pero “no es 100% seguro, nos dijeron”.



Por otro lado, Méndez aclaró que el inconformismo con Dimayor y Jorge Enrique Vélez es únicamente por el contrato de TV internacional pues se creía que dicho negocio “nos iba a dar toda la plata del mundo pero no fue así”.



“Cuando uno habla de no estar de acuerdo o expresar algún inconformismo, entonces eso es porque estamos detrás de una cabeza y no, ni yo ni ningún presidente. Simplemente hay diferencias”, sentenció.



Por último, Méndez dejó claro que la situación económica en el fútbol colombiano es complicada “no tenemos de donde echar mano, no tenemos plata en los bolsillos y ahora se viene este virus que limita nuestro trabajo”.



Enfatizó en que “buscaremos soluciones pero pues debe haber alternativas como acudir al Ministerio de Trabajo, al Gobierno Nacional o bancos para sacar créditos”.