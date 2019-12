Y terminó siendo uno de los ídolos: la emotiva despedida de 'Rufay'

View this post on Instagram

Surgen en mi interior palabras sinceras de agradecimiento para un club, una hinchada maravillosa y para mis compañeros con los que a lo largo de estos 6 años batallé y honré los colores de esta gran institución.... Me siento feliz por los logros obtenidos y por haber defendido el arco del primer campeón de Colombia. GRACIAS Y BENDICIONES. @santafe_oficial