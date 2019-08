¿Puede Santa Fe ‘salvarse’ del descenso en la Asamblea de la Dimayor?

Independiente Santa Fe está pagando una cadena de errores de los últimos años, en la parte dirigencial y deportiva, que lo tiene sumido en la crisis deportiva más profunda del siglo, pues es último en la reclasificación del 2019, colero en la Liga I y en lo que va de la Liga II; y lo más preocupante, para 2020 se le restarán los puntos de la campaña 2017, en la que fue protagonista, y entrará con un saldo en rojo que lo pondría a luchar en la tabla del descenso, si no mejora su campaña en las 14 fechas que faltan por jugarse este semestre.

El equipo bogotano solo ha ganado un partido este año en la Liga. Este semestre no ha podido anotar goles y solo tiene 2 puntos, de los 16 del acumulado anual. Con 13 derrotas, es el equipo de menor producción. Además, su inestabilidad se refleja en el cambio de entrenadores: lleva cuatro técnicos, comenzó con Guillermo Sanguinetti, luego tuvo en interinato a Gerardo Bedoya, para la Liga II inició con Patricio Camps, y actualmente lo dirige Harold Rivera.



Santa Fe sufrió un golpe más al cierre de la sexta jornada de la Liga II con un resultado de otro equipo. El Deportivo Pasto goleó 4-0 al Atlético Huila y superó en el acumulado de puntos al cardenal, dejándolo parcialmente penúltimo en la tabla del descenso del próximo año, y si no mejora en sus resultados este semestre, pues tendrá un angustioso comienzo la próxima temporada.



Esta es la tabla del descenso para 2020, al finalizar la sexta fecha de la Liga II. Foto: Tomada de Twitter: @josasc

Ante la preocupación de los santafereños, mucho se ha hablado de una posible ‘salvación’ en los escritorios, específicamente en la Asamblea de la Dimayor que se hace a comienzo de año, en la que entre los presidentes de todos los clubes se ponen de acuerdo en la configuración del campeonato, modo de competencia, posibles modificaciones, cantidad de jugadores inscritos y otras variables.



Allí jugarían un papel muy importante dos personajes de la dirigencia albirroja. El primero sería César Pastrana, expresidente y máximo accionista del club bogotano. Se ha dicho que su posición en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, sumada a las buena amistad que tiene con varios presidentes de los clubes profesionales, podrían ser fundamentales para hacer lobby en la Asamblea e intentar modificar la manera de definir el descenso.



La otra ficha cardenal sería Eduardo Méndez, actual presidente de la institución, con reconocida experiencia en el fútbol profesional, y quien hace parte de la Comisión de mercadeo de la Dimayor. Es recordada su jugada en 2005, cuando también siendo presidente de Santa Fe logró que le levantaran una sanción que tenía el estadio El Campín para poder jugar la final de la Liga I de ese año, contra Atlético Nacional, y pagar el castigo en las primeras fechas del siguiente campeonato, gracias a sus conocimientos como abogado.



Las especulaciones han sido muchas. Los rumores de que Santa Fe internaría un consenso entre clubes para acabar con el actual sistema para definir el descenso, provocaron la consulta de FUTBOLRED con algunos dirigentes del FPC.



¿Es posible que Santa Fe quiera cambiar el descenso el próximo año? Claro que sí, reconocieron los presidentes de tres diferentes clubes. El club bogotano, o cualquiera otro, puede proponer cambios en el sistema de juego; sin embargo, estos cambios solo se harían efectivos para el campeonato de 2021, y ya no se podría hacer nada para cambiar las condiciones en 2020.



Así que la única manera de que Santa Fe se salve de no luchar por el descenso el próximo año, es en la cancha, sumando la mayor cantidad de puntos posibles en estas 14 jornadas -en caso de jugar cuadrangulares, esos puntos no cuentan para el descenso- y entrar en 2020 con la convicción de volver a luchar en la parte alta de la tabla para seguir cosechando unidades que lo alejen de esa angustiosa situación.