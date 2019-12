Confesión: Santa Fe y el gesto racista que impidió el ‘Tren’ Valencia

Adolfo el ‘Tren’ Valencia es una de las figuras que tiene la historia de Santa Fe. El imponente atacante fue el gran símbolo del inicio de la década de los noventa, pues su poderío físico y goleador llevó a muchas noches de gloria al cardenal, además fue una de los grandes fichajes de colombianos a Europa, cuando pasó al Bayern Múnich alemán.



El atacante nacido en Buenaventura, mundialista en 1994 y 1998 con la Selección Colombia, confesó un pasaje de su carrera en Santa Fe, en la que la dirigencia de aquel momento, en cabeza de César Villegas, quiso apartar a los jugadores de raza negra.



“Siempre quisieron sacar los ‘morochos’ de Santa Fe. En ese tiempo, estaban Pedro Portocarrero, Léider Preciado, Christopher Moreno y otros que querían sacar”, contó el ‘Tren’, lo que significa que el cardenal se pudo haber perdido de uno de sus grandes goleadores como el ‘Tun-Tun’ Preciado.



Sin embargo, Valencia, que era figura y ya había vuelto de Alemania, impidió tal gesto racista. “Yo le dije a Villegas ‘si usted me saca a los ‘morochos’ yo me voy’. Entonces eso me enorgullece, porque siempre peleé por mi territorio y mis paisanos; todavía cuando nos encontramos, ellos me agradecen”, contó en una entrevista con ‘degrusocalibre.com’.



Además, el ‘Tren’ criticó a los dirigentes de Santa Fe que recibieron el dinero de la operación con Bayern Múnich. Era una cantidad muy importante para la época, pero no se supo utilizar para ayudar el porvenir del club bogotano.



“Yo fui el primer jugador que le hice entrar una plata a Santa Fe después de Ernesto Díaz. Pero Díaz, que fue el primero, se fue a Bélgica por una cifra muy baja; con la plata que entró por mi fichaje, perfectamente se pudo haber construido una sede deportiva. Se pudieron hacer muchas cosas, pero no se hicieron por malos manejos”, criticó el ‘Tren’.