El Santa Fe de Camps decepcionó en El Campín: cayó 0-1 con Alianza

Con un gol de Luciano Ospina, a los 59 minutos, Alianza Petrolera se impuso 0-1 sobre el Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, en juego disputado este domingo, correspondiente a la tercera fecha de la Liga II-2019. El equipo bogotano dirigido por el argentino Patricio Camps no metió miedo a la defensa visitante y sigue sin levantar cabeza tras la pésima campaña del primer semestre.

Los aficionados del cuadro rojo salieron muy molestos con la presentación de su equipo que no mostró profundidad, ni generó ocasiones de peligro sobre el arco del cuadro santandereano. Además, completó tres partidos sin anotar goles y llegó a seis partidos sin ganar. El cuadro rojo no celebra un triunfo en El Campín desde el 11 de noviembre del 2018 cuando goleó 0-3 a Millonarios, con triplete de Wilson Morelo.



Alianza hizo un planteamiento con orden, pero no se vio muy exigido por el cuadro local. El portero Jerez tuvo muy poco trabajo a lo largo del encuentro.

Alianza tuvo las mejores ocasiones en el primer tiempo



En una primera parte para el bostezo, el cuadro visitante fue el que puso un poco de emoción y tuvo las mejores ocasiones. En el minuto 26 llegó con una doble oportunidad en la que se salvó de forma increíble el equipo local. En un tiro libre que levantó Juan Ríos desde la derecha, el defensor Luciano Ospina se levantó entre los centrales y cabeceó, pero el balón pegó en el travesaño y rebotó hacia el campo. Al rebote elevado le llegó Wilson Cuero, pero su remate de cabeza se estrelló en el poste y salió.



A los 38 Alianza tuvo otra muy clara con un remate de Luciano Guaycochea, quien remató muy libre dentro del área, pero Leandro Castellanos salvó la portería ‘Cardenal’.



Santa Fe no tuvo reacción y para completar la mala tarde, el lateral izquierdo Federico Arbeláez se fue expulsado por doble amonestación, tras una entrada fuerte en la que puso el brazo en el rostro de un rival.

Santa Fe no muestra mejoría en tres partidos disputados bajo la conducción de Camps. Foto: NÉSTOR GÓMEZ / CEET

Segundo tiempo: llegó el gol de Alianza y Santa Fe no apareció



El cuadro local nunca impuso condiciones, no generó futbol ofensivo y se veía muy blando ante un Alianza que intentaba salir por los costados para sorprender, pero tampoco tenía claridad.



En la pelota quieta el cuadro santandereano encontró el gol a los 59 minutos. Luego de una falta de Carlos Arboleda por la zona derecha defensiva sobre Jhon Vásquez. El encargado del cobro fue el argentino Luciano Guaycochea y en el corazón del área se levantó muy bien Luciano Ospina, como lo había hecho en el primer tiempo, pero esta vez su remate si tuvo dirección a la red. El portero Castellanos quedó a contrapié y no pudo llegar a la pelota que se metió muy pegada al palo derecho.



Dos minutos después el 'León' parecía reaccionar con una llegada de Jefferson Duque, quien asistió a Maicol Balanta, pero el remate lo atrapó el portero Ricardo Jerez.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Nicolás Hernández, Fainer Torijano, Federico Arbeláez; Juan Pedroza, José Caicedo, Maicol Balanta, Daniel Giraldo; Jefferson Duque y Federico Marcelo Anselmo. Cambios: Alejandro Moralez por Anselmo (1 ST); Guillermo Murillo por Balanta (26 ST) y Edwin Herrera por Hernández (33 ST).

D.T.: Patricio Camps



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhorman Hurtado, Jeisson Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz; Juan David Rios, Freddy Flórez, Cleider Alzáte, Luciano Guaycochea, Wilson Cuero; Érik Correa. Cambios: Juan Sebastián Mancilla por Flórez (1 ST), Jhon Vásquez por Cuero (11 ST) y Jonathan Herrera por Guaycochea (23 ST).

D.T.: César Torres



Gol: Luciano Ospina (14 ST)

Amonestados: Caicedo (27 ST) de Santa Fe; Flórez (20 PT) y Guaycochea (9 ST) de Alianza.

Expulsados: Arbeláez (45+2) de Santa Fe por doble amonestación.



Estadio: El Campín

Asistencia: 8.753 espectadores.

Árbitro: Nicolás Gallo