Santa Fe saca la casta y ruge fuerte en El Campín: superó al América

Santa Fe gustó y venció 2-0 al América con doblete Diego Valdés en el estadio El Campín por la sexta fecha de la Liga I-2020. El rojo capitalino sigue mostrando efectividad en el frente de ataque y esta vez lo hizo frente a su gente.

El partido empezó ríspido, con poco trámite y muy pausado por las faltas de los dos equipos. Incluso Leandro Castellanos y Eder Chaux tuvieron que ser atendidos luego de chocar con jugadores del equipo rival.



Con la dificultad de acercarse al área rival, los equipos empezaron a rematar desde fuera del área. Yohandry Orozco lo hizo para el capitalino y bien controló Chaux, mientras que por el vallecaucano lo intentó Duván Vergara, pero su remate se fue desviado.



Un golpe sacó del terreno de juego a Juan Pablo Segovia e ingresó Luis Paz al mediocampo, así que Felipe Jaramillo pasó a ser defensa central, un cambio que tendría consecuencias más adelante.



No obstante, la jugada más clara del primer tiempo estuvo en los pies de Vergara porque hizo un gran remate de media distancia que se estrelló en el horizontal.



Hubo polémica en el primer tiempo porque en un remate de tiro libre de Fabián Sambueza el balón pegó en el brazo de Rangel, que estaba en la barrera dentro del área, pero el juez no sancionó penalti. Más allá de eso, el pitazo marcó el fin de los primeros 45 minutos sin goles.



Pero no más iniciando la parte complementaria, a los seis minutos, Carlos Arboleda hizo una bonita pared con Edwin Herrera, quien jugó como volante, y el lateral derecho terminó enviando un balón aéreo al que llegó Diego Valdés a trompicones y así anotó el 1-0.



América quiso reaccionar, pero 13 minutos después llegó el segundo gol que acabó con las ilusiones del escarlata. Esta vez el centro llegó por el costado izquierdo y Valdés le ganó la posición a Jaramillo para rematar de cabeza y marcar el 2-0.



Ambos equipos hicieron cambios. Santa Fe ganó posesión en el centro del campo y América quiso meterle picante al ataque, pero no lo logró.



El rojo bogotano tuvo dos opciones más para ampliar su ventaja. En la primera, Patricio Cucchi, quien ingresó por Valdés, no le pudo pegar y terminó despejando y en la segunda reaccionó bien Chaux a un remate de Sambueza.



Síntesis



Santa Fe 2-0 América



Santa Fe: Leandro Castellanos (7); Carlos Arboleda (6), Jeison Palacios (6), Fainer Torijano (6), Dairon Mosquera (5); Andrés Pérez (6), Daniel Giraldo (6), Edwin Herrera (6), Fabián Sambueza (6), Yohandry Orozco (6); Diego Valdés (8).

Cambios: Kelvin Osorio por Yohandry Orozco (1 ST), Patricio Cucchi por Diego Valdés (27 ST), Mauricio Gómez (SC) por Edwin Herrera (40 ST)

D.T.: Harold Rivera





América: Éder Chaux (6); Edwin Velasco (5), Juan Segovia (5), Marlon Torres (4), Cristian Arrieta (5); Carlos Sierra (5), Felipe Jamarillo (4), Yesus Cabrera (5); Duván Vergara (5), Michael Rangel (5), Matías Pisano (6).

Cambios: Luis Paz (5) por Felipe Jamarillo (29 PT), Jhon Arias por Yesus Cabrera (21 ST), Santiago Moreno (SC) por Matías Pisano.

D.T: Alexandre Guimaraes.



Goles: Diego Valdés por Santa Fe (6 y 17 ST)



Amonestados: Edwin Velasco (44 PT), en América. Daniel Giraldo (8 ST), Fabián Sambueza ( 15 ST)



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Diego Valdés (8)



Asistencia: 18.754 espectadores



Árbitro: Óscar Gómez (7).