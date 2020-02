Respuestas de Guimaraes a otra derrota con América, ahora con Santa Fe

La floja presentación de América de Cali contra Santa Fe fue tan elocuente, que el técnico Alexandre Guimaraes no vaciló para reconocer los errores colectivos de su equipo y la buena reacción ‘cardenal’ para quedarse con los tres puntos en El Campín.



‘Guima’ se refirió a lo que ocurrió en el segundo tiempo, por el desorden del cuadro vallecaucano: “Después de que ellos hacen la primera rotación nosotros quisimos jugar a un vértigo en donde no tuvimos precisión y ellos aprovecharon esa falta de fineza de nosotros para adueñarse más del terreno de juego y a partir de allí esperar alguna otra opción, que les salió la segunda. Creo que fue un tiempo para cada uno, el primero nosotros estuvimos bastante bien y en el segundo, después del primer gol, ellos estuvieron mejor”.



Del rédito que necesitaban antes del inicio de la Copa Libertadores, para llegar con mayor tranquilidad al certamen continental, el entrenador escarlata señaló: “Lo tenemos claro, de allí de algunas situaciones que movimos hoy precisamente para tener a todo mundo listo, pero no significa que nos desenfoquemos del torneo local. Nuestro objetivo es seguir por lo menos dentro de los cuatro primeros, hoy no se pudo, en el segundo tiempo ellos manejaron mejor las situaciones del partido después de la primera anotación, y ahora es mirar para adelante, entramos en la semana del clásico nuestro allá, después no hay paradas, seguido todo, así que sobre eso nos tenemos que enfocar ahora”.

¿Qué debe mejorar de ahora en adelante? “Sobretodo no desesperarnos si el rival, como hoy pasó, por equis o y situación logra una anotación, si podemos sacar algo que corregir es eso, un gol cualquier equipo lo puede tomar en cualquier momento y lo podemos solventar. Lo que más se pone más cuesta arriba es que producto de la desesperación nosotros perdamos un poco las posiciones en el campo, entonces abrimos más espacios para que el rival pueda hacer más contundente el marcador”.



En cuanto a los momentos en que el árbitro Óscar Gómez tuvo que detener el partido, el timonel escarlata explicó que “las estadísticas esas sobre todo para nosotros y Nacional, pero voy a hablar de nosotros, es evidente que cuando jugamos entre nosotros los partidos son de menos tiempo, porque los rivales también quieren reducir ese margen de tiempo, hoy hubo 5 minutos de reposición en el primer tiempo porque el juego se paró mucho debido a hubo muchas lesiones, Chaux, el portero de ellos, otras dos acciones, pero eso no es algo ya que uno pueda decir que se hace adrede, esas situaciones eran más que claras para detener el partido”.



