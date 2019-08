Nada que sale del infierno: Santa Fe perdió con América en El Campín

Independiente Santa Fe no levanta cabeza, no sale de su infierno y sigue siendo el único equipo que todavía no gana en la Liga II-2019. Este jueves, en El Campín, el equipo bogotano cayó 1-2 contra América de Cali, que tuvo en Yesus Cabrera a su jugador determinante, para que los diablos rojos salten al segundo lugar de la tabla.

El cardenal jugó su partido más discreto desde que asumió Harold Rivera. Incluso, en las tribunas de El Campín, hubo uno que otro hincha que se atrevió a decir que se atrevió a compararlo con el de Patricio Camps; después de todo, son los mismos jugadores, con las mismas limitantes y debilidades, que un técnico no puede arreglar en un par de semanas.



América, en cambio, jugó muy suelto el primer tiempo, sosteniendo en mitad de campo, aguantando a un rival con vértigo pero sin pausa, con claridad y velocidad en cada contraataque, para inquietar el arco de Leandro Castellanos, el más destacado del primer tiempo.



Para la segunda parte, el técnico Alexandre Guimaraes se vio obligado a hacer su primer cambio, pues Duván Vergara no estaba al cien por ciento y decidió sustituirlo por Yesus Cabrera. Apenas arrancó la parte complementaria, Juan Daniel Roa perdió un balón en terreno de Santa Fe, recuperado por Carlos Sierra, y Cabrera aprovechó para entrar por izquierda y anotar el 0-1 en apenas 40 segundos.



Santa Fe no encontraba una idea para igualar. Empujaba, corría, luchaba, pero no tenía argumentos. Los perdió con el bajón anímico del gol infantil que había recibido. A los 27 minutos, en la salida de un tiro de esquina cobrado por Fabián Sambueza, llegó el gol de Santa Fe. Fáiner Torijano cabeceó y acabó con una racha de 635 minutos sin anotar en el cardenal. 1-1 y las esperanzas revivían.



Pero cinco minutos duró la dicha cardenal. América llegó por derecha, aprovechando el desorden de Santa Fe. Yesus Cabrera entró al área sin pedir permiso, con túnel incluido a Torijano, para asistir a Michael Rangel, quien anotó el gol del triunfo 1-2.