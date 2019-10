Una duda y muchas certezas: Santa Fe va por más contra Bucaramanga

Seis de seis, ese es el objetivo de Santa Fe para este jueves en su partido frente al Bucaramanga: llegar al sexto triunfo consecutivo en la Liga II-2019 y tratar de terminar la fecha 14 en el grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones. El reto no será fácil, pero afición, jugadores y cuerpo técnico, van por la victoria desde las 8 de la noche.

“Tenemos que ganar. Así hacemos 20 puntos. Sumando de a tres puntos rinde más para poder clasificar. Dependemos de nosotros, no miramos los resultados de otros rivales, tenemos que vencer al Bucaramanga; esperamos jugar con intensidad y presión alta, contrarrestar al rival y hacerle daño”, apuntó el técnico Harold Rivera.



Aunque ha mantenido una nómina tipo, tratando de darle continuidad a su once ideal, el entrenador cardenal tendrá que decidirse por el reemplazo del volante Jhon Velásquez, quien por acumulación de amarillas se perderá el juego. “Estamos mirando, está la posibilidad de que juegue Dylan (Borrero) por un extremo y Sambueza por la mitad, o quizás Roger como enganche. No quiero perder la dinámica del equipo”, explicó el estratega.



Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza, Roger Torres (Dylan Borrero), Maicol Balanta; y Jefferson Duque.

D.T.: Harold Rivera.



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas; Efraín Navarro, Steve Makuka, Jonathan Ávila, Luis Mena; Rafael Robayo, Cesar Quintero, Gabriel Gómez; Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Carlos Ibarguen.

D.T. (e): Sergio Novoa.



Árbitro: Luis Sánchez.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: Win Sports.