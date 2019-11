El análisis de Pusineri del Santa Fe-Cali y su opinión del arbitraje

Lucas Pusineri señaló que sus jugadores tuvieron dignidad para enfrentar el partido de este domingo que se saldó con empate 1-1 frente a Santa Fe en el El Campín, volvió a hablar de la actuación del árbitro (Nicolás Gallo) y aunque dice que el Cali saldrá a ganar el último juego ante Alianza Petrolera en Palmaseca, dejó entrever que es difícil depender de otro resultado.



El entrenador argentino respondió así en la rueda de prensa después del choque ante los ‘cardenales’:



¿Viendo los cambios que hizo cuando tenía 10 hombres, qué analiza de la última fecha?



“Eso fue una radiografía de lo que sucedió durante todo el año, el equipo siempre salió en busca de los tres puntos, siempre hemos tenido algunas expulsiones y el equipo ha ido en busca de la victoria. El Deportivo Cali siempre fue peligroso, los chicos siempre fueron al frente y tuvimos cerquita de poder haber metido un gol y con 10 hombres luchamos mucho, eso es lo que se les pide, la dignidad, dignidad para ejercer su profesión de futbolistas, dignidad para disputar un partido de alto impacto y dignidad ante los fallos que nos comprometen a lo largo de los cuadrangulares”.

¿Qué pasó en la jugada del gol del empate de Santa Fe y que pretendía con los cambios?



“Tuvimos un desacople a nivel defensivo y ya en el tiempo del descuento del primer tiempo un golpe duro, en el que nos vamos inmerecidamente con un gol de Santa Fe, a segundos de terminar. Pero el fútbol es tremendo, lo veíamos en la final de la Copa Libertadores, que faltando uno o dos minutos de juego este deporte es tan emocionante que evidentemente nunca se puede dar por vencido y nunca se puede subestimar a nadie, eso hace que hasta el último segundo no se puede resolver o decidir absolutamente nada. La idea era que Deiber (Caicedo) con su sorpresa pudiera llegar a abrir la defensa, seguimos siendo peligrosos, hubo una jugada discutible, que no fue penalti porque el árbitro no lo cobró, porque me dicen que hubo un contacto”.

¿Qué cuentas hace para la última fecha?



La idea es poder recuperar a nuestros futbolistas para ir a un partido decisivo y ganar y después esperar lo que pase en otro estadio, es muy difícil, pero el fútbol te permite poder siempre confiar. A lo largo de estos cuadrangulares hemos remado muchas veces contra la misma corriente, donde en el primero como en el segundo semestre en los cuadrangulares tener tres penales en contra en cinco partidos es mucho, pero la dignidad está por encima de otras cosas y así estaremos hasta el final”.



¿Qué tanto influyó este domingo el arbitraje en el resultado?



“Uno no puede ser consecuente de forma muy directa con esa pregunta, pero sí que teníamos dos jugadores amonestados en los primeros 10 minutos y eso condiciona los otros 80 minutos, no sé si era para estas amonestaciones, creo que hubo un apresuramiento, se verá, algunas complicaciones nos han jugado de forma contraria y eso hace que nosotros no podamos nunca sacar la cabeza del foso, hablo de la final de la Copa Colombia y de estos cuadrangulares”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces