Sin goles ni victorias: las negras y preocupantes cifras de Santa Fe

Independiente Santa Fe no pudo reflejar con un triunfo su presentación contra Patriotas, en el que fue el debut de Harold Rivera como entrenador albirrojo. El equipo bogotano mejoró en varios aspectos de juego y en sus ganas, pero sigue sin ganar y sin marcar goles.

El panorama para los aficionados sigue siendo preocupante, pues su equipo no le hace daño a sus rivales; no muestra jerarquía y la crisis de resultados no ha terminado. Además, en El Campín se perdió el respeto que había generado el león, que hace tiempo no ruge en su jaula.



Estos son los datos más preocupantes de Santa Fe:



* Santa Fe lleva 9 meses y una semana sin ganar en Liga como local. Su último triunfo en El Campín se dio en la Liga II-2018, el 3 de noviembre del año anterior, en un contundente 3-0 sobre Deportes Tolima.



* Sumando todas las competencias, son 6 meses sin ganar. Su última victoria fue contra Bogotá FC, 1-0 por la Copa Colombia, el pasado 14 de febrero.



* Desde ese último triunfo, sumando Liga y Copa, Santa Fe tiene 9 partidos en casa, con saldo de 7 empates y 2 derrotas.



* Santa Fe no marca gol en Liga desde el pasado 5 de mayo. El último tanto fue de Fabio Burbano, en la caída 2-1 con Nacional en la fecha 20 de la Liga I.



* Como local, el último gol santafereño lo anotó Johan Arango. El 20 de abril, Santa Fe cayó 1.2 con Cali, en la fecha 17 de la Liga I.



* El último gol, sumando todas las competencias fue hace 3 meses. Edwin Herrera anotó el 8 de mayo, en el triunfo 1-3 sobre Patriotas en la fecha 6 de fase de grupos de la Copa Colombia.