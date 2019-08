Histórico fallo judicial abriría la puerta al fútbol mixto en Colombia

La Corte Constitucional abrió la puerta a la implementación del fútbol mixto en Colombia al proteger los derechos de una menor de edad, cuyo equipo fue excluido de un torneo infantil en razón del sexo de la jugadora.

La Corte revisó la tutela interpuesta por el padre María Paz Mora Silva, de 11 años de edad, contra los organizadores del torneo Liga Pony Fútbol 2018, quienes incurrieron en una supuesta “actuación irregular” contra un equipo conformado mayoritariamente por niños.



A la demanda, los organizadores del torneo, la División Aficionada del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá y CREARE Ltda., alegaron que en el evento deportivo no estaba permitida la conformación de equipos mixtos, pues la Fifa lo prohíbe. Además, manifestaron que el club deportivo incluyó a la niña en su nómina de jugadores bajo una interpretación errada del reglamento, el cual ‒dijeron‒, al mencionar a “niñas y niños”, se refiere a categorías femenina y masculina por separado.



La tutela fue resuelta en primera instancia a favor de los organizadores del torneo por un Juzgado de Bogotá, pero al llegar a revisión de la Corte Constitucional, el alto tribunal revocó esa decisión y en su lugar protegió los derechos de la menor y sus otros 17 compañeros.



El Alto Tribunal constató que no era cierto que las reglas del torneo prohibieran la conformación de equipos mixtos, como tampoco que la Fifa. Por el contrario, se encontró que el organismo internacional estima positiva la integración y promueve la práctica del deporte del fútbol de manera conjunta entre niñas y niños.



La Corte dijo que al catalogar como una “actuación irregular” la participación de la menor como arquera titular en un equipo mayoritariamente integrado por niños, "las entidades organizadoras del campeonato revelaron una postura sexista y discriminatoria frente a la práctica del deporte, que reproduce estereotipos culturales que presuponen la segregación fundada en el sexo y que resulta contraria a la dignidad humana y al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres".



En este sentido, la sanción y exclusión del equipo "no fue una conducta reprochable de la menor sino solamente una circunstancia objetiva: su condición de niña, lo cual bastó para que las demandadas concluyeran que estaba impedida para jugar al fútbol junto con los varones".







La Corte también dijo que los organizadores violaron el derecho al debido proceso de la niña y de los demás jugadores del equipo, pues se les impuso una sanción por una conducta que no estaba previamente contemplada como infracción en el reglamento del certamen. Esto también desconoció, dijo el alto tribunal, el principio de buena fe porque el equipo había sido admitido con la menor María Paz Mora Silva en la lista, se le expidió el respectivo carné como jugadora del torneo, e incluso se le permitió disputar tres encuentros con el equipo en calidad de arquera titular.



La Corte le ordenó a los organizadores hacer una declaración pública en la Liga Pony Fútbol 2019, en la que reconozcan que la expulsión del equipo fue arbitraria y discriminatoria, y se comprometan a no volver a incurrir en esas conductas. También deberán admitir automáticamente al equipo de la menor en el campeonato de este año, con la posibilidad de que María Paz Mora participe en dicho equipo, si ella lo decide.



Así mismo se les ordenó que analicen la alternativa de torneos mixtos entre menores de edad; que realicen una actividad de integración para reparar a los menores, exaltar la igualdad y promover el trabajo en equipo entre niñas y niños; y, que lleven a cabo un programa de motivación para que las niñas se involucren de manera activa en la práctica del fútbol. ¿Se abre la puerta para la realización de torneos reconocidos por la FCF de carácter mixto? Esa es la puerta que abrió La Corte Consitucional con su fallo, una idea sobre la cual no se han pronunciado los directivos del balompié nacional.



Finalmente, se exhortó a las autoridades públicas y entidades privadas encargadas del deporte a que diseñen e implementen programas y campañas periódicas de sensibilización frente a la igualdad de género en la práctica deportiva.