Gómez busca revancha en Nacional: habló de los pocos minutos que tiene

Sebastián Gómez pasó de ser un titular indiscutible a disputar 5 partidos en el semestre, sumando 344 minutos, siendo uno de los que menos ha actuado en la rotación de Juan Carlos Osorio. Previo al partido contra Deportivo Pasto en Ipiales, Gómez habló sobre su presente, el reto que tiene para ganar terreno en el equipo titular y lo que debe mejorar Atlético Nacional para el remate de la Liga.

“Con el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio no se sabe quién va a ser titular sino hasta antes del partido, no he podido actuar como el semestre anterior, pero estoy tranquilo, trabajando a conciencia como todo un profesional, acepté esto como un reto personal, espero que cuando me llegue la oportunidad poder aprovecharla de la mejor manera”, comentó Gómez.



En cuanto a su poca presencia en el equipo, Sebastián indicó que “el esquema de juego ha cambiado, con el profesor (Paulo) Autuori jugábamos con dos volantes de contención, (Brayan) Rovira neto en la posición y yo más mixto. Con Osorio es un volante de marca y dos interiores, eso cambian las funciones, pero estamos trabajando, mejorando, para aprovechar la oportunidad”.



Sobre el conjunto pastuso, el volante antioqueño resaltó que “es complejo jugar en Ipiales, la altura y el horario suman las dificultades. Pero estamos preparados para afrontar estos desafíos, la pelota rebota mucho, pero esto es Nacional y debemos proponer a donde vayamos”.



Además, “debemos mejorar en lo que hemos fallado, quedamos muy expuestos en defensa, pero es por nuestra propuesta de juego. Lo importante es que esta semana hemos tenido para corregir esos errores que hemos cometido en partidos anteriores, para evitar sorpresas”.



Pensando en lo que debe mejorar Nacional para evitar sorpresas, Gómez precisó que “la mayoría de los equipos nos hacen constantes transiciones, debemos estar atentos al regreso y en los duelos hombre a hombre, ahí es a morir y donde debemos tener más sacrificio. Esto es de mejorar e ir aprendiendo, porque esto es Nacional y hay que salir a ganar. La idea ofensiva se mantiene y es importante, somos el equipo que más jugamos, buscamos hacerle daño al rival”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín