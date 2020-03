'Estar unidos es la clave para salir de esta crisis': Sebastián Gómez

Comenzó la segunda semana de cuarentena para Atlético Nacional, uno de los equipos que envió rápidamente a sus jugadores a trabajar desde sus casas, cuando comenzó la contingencia para evitar el covid-19 (coronavirus). Desde su residencia y junto a su familia, Sebastián Gómez habló sobre los cuidados que viene realizando y opinó sobre el momento que vive el mundo frente a la pandemia.

“En esta situación, la familia juega un papel muy importante, estamos más unidos y eso lo valoramos mucho. Hay cosas que he vuelto a hacer, que por el tiempo y el trabajo no me había permitido. Conocernos y estar unidos es la clave para salir de esta crisis”, expresó Gómez.



Para el volante, quien este semestre estaba teniendo más oportunidad en el equipo de Juan Carlos Osorio, Sebastián había participado en ocho partidos, marcando dos goles, la contingencia lo privó de seguir subiendo su nivel de juego y terminarse de afianzar en el equipo.



“Ha sido muy difícil no poder entrenar en una cancha, no poder estar junto al grupo. Estamos realizando trabajos en casa, pero a nosotros lo que nos gusta es jugar con la pelota, poder entrenar a diario, aprender de la estrategia, la táctica, estar a punto físicamente. Esperemos que pueda pasar esta crisis para reencontrarnos y consolidar el equipo que todos queremos”, indicó.



Además, “los entrenamientos virtuales nos han servido mucho, es algo que nos permite mantener la forma física, estar a tope en fuerza, movilidad y flexibilidad. En las tardes nos regalamos más trabajo en casa para estar muy bien. Nacional nos brindó un kit de implementos para desempeñar mejor nuestro trabajo físico y poder hacer muchos ejercicios”.



En cuanto a lo que ha aprendido durante estos días de autoaislamiento, Gómez declaró que “esta pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas, como que es más importante la salud y la vida que lo material. Debemos estar atentos a lo básico, atender las recomendaciones que dicen los médicos, estar en casa, con la familia. Compartir tiempo con ellos, aprovechándolos al máximo. Si me cuido, estoy cuidando a los demás, debemos ser responsables”.



Finalmente, reconoció la ardua labor que vienen realizando los médicos para mitigar este virus y dejó el deseo de regresar pronto a las canchas para marcar diferencia y conseguir varios títulos con los verdolagas. “Agradezco a todo el personal de la salud que han jugado un papel muy importante para cuidarnos. A los hinchas de Nacional les mando mucho apoyo, pronto pasará esta crisis y volveremos a la normalidad y buscaremos lo que todos anhelamos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8