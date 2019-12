Es hora de opinar: Sí o No al canal Premium para ver fútbol colombiano

El fútbol colombiano será, a partir de 2020, un espectáculo que solo se podrá ver en los estadios o a través de un canal Premium, que los interesados deben contratar con sus operadores de cable.

La decisión de la Dimayor no da más que dos alternativas: pagar la boleta o el abono del equipo o abonar $30.000 pesos mensuales para disfrutar de los partidos del fútbol profesional colombiano en todas sus categorías y torneos.



Sin embargo, la reciente petición de un grupo de representantes de incluir el fútbol en el proyecto de Ley de reforma tributaria, lo que obligaría a pasar por televisión abierta al menos un partido de Liga y Primera B, anticipa un enorme debate.



La Dimayor, en cabeza de su presidente, Jorge Enrique Vélez, ya advirtió que no habrá fútbol gratis. Pero si está en la Ley, no habrá manera de hacerle el quite.

El tema, antes y ahora, ha sido candente y divide opiniones. FUTBOLRED quiere conocer su posición a la luz de las últimas noticias.



¡Participe y anímese a hacer escuchar su voz!