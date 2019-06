Ante descarte de Berti, América de Cali busca un nuevo entrenador

El nombre del nuevo técnico del América de Cali sigue dilatándose, a dos días de que el plantel profesional regrese a trabajos de cara al segundo semestre de año. Desde Argentina se confirmó este lunes en la tarde la vinculación a Belgrano de Córdoba de Alfredo de Jesús Berti, el mismo entrenador que buscaban los rojos.



Directivos de dicha institución, encabezados por el presidente, Jorge Franceschi, se reunieron con Berti el pasado vienes con él para ofrecerle el cargo hacia la participación en el certamen de la B Nacional, oferta que aceptó Alfredo después de tres días de diálogos, pese a un preacuerdo verbal con gente del América. Por ello, aparte de la incorporación de jugadores lo primordial ahora es la consecución del técnico que reemplace a Jersson González, quien volvió a la Sub 20.



Otra vez aparecieron candidatos como Diego Édison Umaña y Néstor Otero, que en el momento están cesantes, lo mismo que Jaime de la Pava, quien en ‘El Corrillo de Mao’ manifestó estar satisfecho en su proceso con el Atlético Venezuela y no haber recibido ninguna comunicación de parte del cuadro escarlata, que se dio pero a comienzos del año pasado.



También extraoficialmente, por rendimiento y circunstancias recientes, la lista de los jugadores que no continuarían en el club la conforman: Carlos Bejarano, Daniel Buitrago, Héctor Quiñones, Jonathan Pérez Bejarano, Cristian Flórez, Cristian ‘Jopito’ Álvarez, Julián Guevara, Johnnier Viveros y Misael Riascos, pero falta que aparezca el comunicado en Twitter.



En el caso del guardameta Bejarano, hace varios días se conoció el interés del técnico Hernán Torres por llevarlo al Bucaramanga, pero el Pasto también lo pretende si se confirma el regreso del brasileño Neto Volpi al América.







Mientras tanto, el lateral izquierdo Edwin Velasco, ex Cortuluá, Nacional y Once Caldas, se presentó este lunes en Cascajal para realizarse los respectivos exámenes médicos.



El grupo debe regresar a entrenamientos el miércoles 12 de junio para preparar los amistosos en Estados Unidos y la Liga Águila II-2019.



En cuanto al cuadrangular amistoso internacional en Estados Unidos, América jugará el 30 de junio con Pachuca, el 4 de julio frente a Atlético Nacional y el 6 de julio ante Millonarios.



Con Tulio Gómez y su familia fuera de Cali por amenazas, el Comité Ejecutivo tiene la palabra. El tiempo apremia y no solo se vienen los compromisos internacionales, la Copa Colombia -en la que enfrentará al Once Caldas en segunda ronda- y la Liga Águila II-2019.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces