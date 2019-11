¿Castigados Ortega, Hinestroza y Roldán? Los jueces en fecha 3 de Liga

La polémica por el trabajo de los árbitros Wilmar Roldán, Carlos Ortega y Jhon Hinestroza parece haber llegado a oídos de la Dimayor, que no programó a ninguno de los tres para los partidos del Liga ni del Torneo, este fin de semana.

Estos serán los encargados de administrar justicia en la fecha 3 de la los cuadrangulares:





ATLÉTICO NACIONAL VS JUNIOR FC

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No.1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No.2: Fredy Moyano – Asocafa

Emergente: Diego Escalante – Antioquia



CÚCUTA DEPORTIVO VS DEPORTES TOLIMA

Central: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente No.1: John Gallego – Caldas

Asistente No.2: Cristian De La Cruz – Nariño

Emergente: Jorge Sanna – Norte de Santander



INDEPENDIENTE SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA

Central: Alexander Ospina – Quindío

Asistente No.1: John A. León – Caldas

Asistente No.2: Richard Ortiz – Quindío

Emergente: Lisandro Castillo – Academia



AMÉRICA DE CALI VS DEPORTIVO CALI

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No.1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No.2: Jose Piedrahita – Antioquia

Emergente: Luis Sánchez – Valle