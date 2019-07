Talento nacional: los arqueros colombianos que se destacan en la Liga

La partida de Camilo Vargas al fútbol mexicano dejó abierto un espacio para que los arqueros colombianos se destaquen en el certamen local y aunque Vargas no fue el único que brilló en el primer semestre de 2019, pues la actuación de algunos otros como Álvaro Montero también fue destacada, hay guardametas jóvenes de gran proyección que podrían ser figuras para lo que viene.



La tarea no es sencilla pues hay clubes como Millonarios donde el espacio que se le abrió a Jefersson Martínez no es sencillo de ocupar pues las actuaciones de Wuilker Fariñez con el equipo embajador fueron realmente notables y es difícil igualar su labor.



Con base en ello, estos son los tres arqueros colombianos a seguir en la Liga ll-2019:



Aldair Quintana

Ya estuvo en proceso de Selección Colombia y aunque no tuvo la posibilidad de ir a la Copa América, es un guardameta que mostró todas sus condiciones en su paso por Atlético Huila y que seguro puede mostrarse aún más con Atlético Nacional.



La batalla para quedarse con la titular de Quintana es complicada pues por delante de él aparece José Fernando Cuadrado, quien pese a no atravesar su mejor momento, se destaca bajo los tres palos y tiene gran experiencia.



Santiago Londoño

El arquero arrancó como la gran figura de su club y se llevó todos los halagos del estadio El Campín, donde Millonarios tuvo varias posibilidades de conseguir el empate pero no logró anotar pues se encontró con el arquero antioqueño.



Con 24 años, Londoño sigue su proceso de formación en Envigado y ya tuvo, contra un grande, una de sus actuaciones más memorables. Ahora tendrá la difícil tarea de seguir ayudando a su equipo a sumar puntos para que pueda alejarse del descenso, aunque para este objetivo ya arrancó bien luego de su actuación del pasado domingo.



Álvaro Montero

El arquero de Deportes Tolima demuestra toda su madurez en cada partido y tiene toda la proyección para ser uno de los arqueros de la Selección Colombia, de la que ya hizo parte durante la Copa América de Brasil 2019. El guardameta ha sido clave para su equipo y su gran talla le permite destacarse cuando va a cortar los balones dentro del área.



Montero, a sus 24 años, es uno de los de mejor proyección en el fútbol local y no se sabe cuánto más pueda durar en el fútbol colombiano.



Estos son tres de los arqueros que podrían ser figuras de la Liga y aunque hay algunos otros como es el caso del mencionado Jefersson Martínez, quien todavía tiene una gran carrera por delante y, además, tiene la difícil carrera de cubrir el hueco que dejaría Wuilker Fariñez si se va, lo cierto es que este proceso de trabajo en la Liga es fundamental en caso de que se apunte a un recambio en la Selección.