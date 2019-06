'Tino' Costa y Moreno le sacan provecho a la pretemporada de Nacional

Luego de haber sido presentados el pasado martes 11 de junio, dos semanas después, Alberto ‘Tino’ Costa y Neyder Moreno ya se integraron al trabajo con el resto del grupo. En el caso del argentino, ni bien llegó a Colombia comenzó a ponerse a punto físicamente, llevaba un par de meses sin competencia y quería estar a tono para el inicio de la pretemporada el pasado 19 de junio.



De igual manera lo hizo Neyder Moreno, quien tan pronto fue presentado, terminó sus vacaciones y comenzó sus actividades sin la presencia de Juan Carlos Osorio. Tras seis sesiones de trabajo a cargo del técnico ‘verdolaga’, tanto Costa como Moreno se mostraron contentos por la pretemporada que viven con el equipo, cómo los recibieron sus nuevos compañeros y las enseñanzas que les está dando el ex seleccionador de México y Paraguay.



“Estamos muy contentos de trabajar con el equipo, los compañeros nos recibieron muy bien, nos hemos ido adaptando poco a poco, tanto con la metodología de trabajo, con la idea del ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) quien no lo conocía. Debemos seguir las normas de trabajo y esperamos que tengamos un muy buen torneo”, destacó ‘Tino’ Costa, quien ha tenido técnicos de categoría en su paso por el fútbol europeo como el español Unai Emery, ahora técnico del Arsenal de Inglaterra.



En cuanto a Neyder quien vive un nuevo ciclo profesional, tras haber surgido de Envigado Fútbol Club, señaló que “poco a poco nos hemos ido entendiendo, la acogida del grupo y el cuerpo técnico ha sido muy buena, hemos tenido unos días muy buenos de trabajo y esperamos que podamos hacer un gran semestre en lo deportivo”.



Sobre Osorio, Costa precisó que “es una persona con un gran conocimiento, aprendemos día a día con él, los más veteranos y los más jóvenes”.

Moreno no habla mucho, pero se le nota en las prácticas el aprendizaje que ha ido teniendo en estos pocos días de trabajo. El joven volante confía en las capacidades del equipo y el cuerpo técnico “espero que con disciplina podamos lograr muchos triunfos con el equipo”, apuntó.



Costa se reencontró en Nacional con Hernán Barcos, jugador con el que compartió en la Selección Argentina, por el año 2013. Mientras que con los demás, apenas fue el primer acercamiento. “Somos todos compañeros, estamos jugando juntos. Día a día vamos creciendo”, comentó ‘Tino’.



Finalmente, el ex Valencia valoró la presencia de su familia en la ciudad, quienes estaban radicados en Europa y se vienen a instalar en Colombia a pedido del cuerpo técnico, quien encuentra en la familia como un factor de contención y responsabilidad para los jugadores. “Hace mucho tiempo no veía a mi hijo, es muy futbolero. Estoy muy contento de reencontrarme con mi familia y voy a compartir el tiempo libre con ellos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín