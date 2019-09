¡Una más a la lista! Todas las eliminaciones de Osorio con Nacional

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores colombianos con mayor prestigio, siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Sin embargo, con el cuadro Atlético Nacional ha sufrido algunas eliminaciones dolorosas como la que vivió ante Deportes Tolima en los cuartos de final de la Copa Colombia.

El técnico risaraldense ha tenido un paso glorioso por el cuadro verdolaga, alcanzando seis títulos con el cuadro antioqueños, en los que ostenta tres Ligas de Colombia, dos Copas Colombia y una Superliga. No obstante, la derrota contra el cuadro de Ibagué ha hecho remomorar las derrotas de Osorio por partidos ida y vuelta al frente del equipo verde.



Eliminaciones de Juan Carlos Osorio con Atlético Nacional:

Liga Colombiana 2012-II: El equipo de Juan Carlos Osorio clasificó a los cuadrangulares finales, donde compartió grupo con Equidad, Itagüi (ahora Rionegro Aguilas) e Independiente Medellín, equipo que clasificaría a la final con once puntos, uno más que el cuadro verde.



Copa Suramericana 2013: El equipo de Osorio consiguió su cupo a esta competencia después de ganar por primera vez la Copa Colombia en el año 2012. El camino del equipo verde acabó en cuartos de final contra Sao Paulo, equipo que lo lo eliminó con un global de 3-2.



Liga Colombiana 2014-II: En este torneo el equipo de Juan Carlos Osorio salió eliminado en los cuadrangulares finales, donde compartió el grupo A con Santa Fe, Atlético Huila y Once Caldas. El equipo verde se concentraba en la posibilidad de la Copa Suramericana.



Copa Libertadores 2014: Luego de superar el grupo de la muerte que compartía con Gremio de Brasil, Newlls Old Boys y Nacional de Uruguay, el conjunto verde superó en octavos de final a Atlético Mineiro. No obstante, de manera sorpresiva cayó en cuartos de final contra Defensor Sporting por un marcador global de 3-0.

Copa Suramericana 2014: Esta es, tal vez, la derrota más dolorosa de Juan Carlos Osorio al frente de Atlético Nacional pues logró llegar hasta la final del certamen continental, pero cayó por un global de 3-1 contra River Plate de Argentina.



Copa Colombia 2019: En el regreso del exentrenador de la selección de México al cuadro verde, era el claro favorito para llevarse nuevamente el título de este torneo. Sin embargo, Deportes Tolima logró eliminarlo con un global de 2-1, después de ganar en el Atanasio Girardot como vistante y empatar 1-1 en el Manuel Murillo Toro.

Finalmente, Juan Carlos Osorio ha demostrado que sabe como remontar situaciones adversas pues aunque ha sufrido dolorosas derrotas al frente de Atlético Nacional, también supo conducir al equipo a la gloria en muchas oportunidades.