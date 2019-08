ABC del caso Camps en Santa Fe: su contrato, salida y las polémicas

Santa Fe... Santa Fe sigue con papelones y lleno de polémicas en su crisis deportiva, administrativa y económica. El club rojo quiere deshacerse de Patricio Camps, pero no han podido llegar a un acuerdo.



Ahora, el conjunto rojo, necesita retomar el rumbo para dejar atrás este mal momento y empezar a sumar puntos en la Liga.

El tema de Camps:

Bueno... lo primero. Patricio Camps no quiso salir a la rueda de prensa tras ser goleado por 4-0 contra Tolima y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, anunció que no seguirá.



Ahora, si el club rojo lo despide debe pagarle mil millones de pesos por su contrato. Sin embargo, el equipo cardenal busca terminar el contrato por a decisión del argentino de no salir a la rueda de prensa, intentando que sea causal de terminación de este. Recordemos que es una obligación con Dimayor y si no hay rueda de prensa, hay multa económica para el club.



Cuando más se tenía pensado que todo terminaba bien y tranquilo entre ambas partes, Méndez y Camps no llegaron a nada. Camps le dijo al presidente que tenía que hablar con su representante para arreglar el tema del contrato, a lo que el dirigente se negó.



El club y la parte del argentino buscan un acuerdo para dar por terminado el contrato. Por un lado, se menciona que el club le ofreció cerca de 200 mil dólares, pero la parte de Camps no habría aceptado. (el total del contrato es de 500 mil dólares).



Los abogados del equipo buscan sellar un acuerdo para terminar el contrato, pero Méndez contó que si no se llega a este, incluso Camps podría seguir; pues es el entrenador y no ha sido despedido.



Finalmente, el verdadero problema está en que el dirigente no va a negociar con el representante, pues no está en ninguna parte del contrato. Ahora, este miércoles tendrán otra reunión y se espera que todo se solucione para sellar la salida.