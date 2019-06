Día clave para Millonarios: un triunfo más y estará en la final

En medio de la polémica que generó el horario impuesto por la Dimayor para los partidos de este miércoles que definen el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga I-2019, Millonarios, que depende de sí mismo, enfrenta al América en El Campín, a las 3:30 p.m. Una victoria clasificará a cuadro azul a la final, sin interesarse por el resultado entre Pasto y Unión Magdalena en Ipiales.

Novedades azules

La aparición en la titular del portero Ramiro Sánchez en el lugar del venezolano Wuilker Faríñez, quien se integró a su selección para preparar la Copa América, será la principal novedad del equipo de Jorge Luis Pinto.



El técnico santandereano dijo que esto no le preocupa, porque “Ramiro ha estado jugando en Copa y lo ha hecho muy bien. Tiene condiciones para responder y suplir a Wuilker”. El estratega agregó que tiene “mucha confianza y seguridad” en Sánchez, a quien considera “un hombre maduro, con mucha responsabilidad y mucho criterio. No estamos nerviosos, sabemos que él va a responder”, sentenció Pinto.



Sobre el rival, dijo Pinto: “Sabemos que América es un buen equipo, que es un equipo que viene a jugar fútbol a Bogotá, a veces hasta ha jugado de local porque la gente lo acompaña y lo respetamos al máximo. Le tenemos mucho respeto, nosotros no pensamos en que está eliminado”.



Las bajas por lesión: el cuadro azul sigue con los mismos tres hombres en el departamento médico como son Luis Payares, Felipe Jaramillo y Matías de los Santos, quien nuevamente será reemplazado por Bréiner Paz.

Información importante para el partido de mañana:



- La Tribuna Familiar Norte está totalmente agotada.

- No tendremos servicio de BlueParking.



🏟🔵⚪️ #Volveremos pic.twitter.com/YqH05l3pUC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 5 de junio de 2019

Novedades rojas



América tendría cuatro novedades en su nómina para el juego de este miércoles: por un lado están las ausencias confirmadas de Cristian Flórez y Luis Sánchez (expulsados), así como la de Fernando Aristeguieta, que se encuentra con la Selección de Venezuela; la cuarta sería la del portero Carlos Bejarano, por una decisión técnica. En consecuencia, Arled Cadavid sería el arquero titular, Andrés Álvarez irá por Flórez, Juan Diego Nieva por Sánchez y Jeison Medina por Aristeguieta.



Futbolísticamente, este equipo más lleno de dudas que de certezas, más cuando tendrá que modificar su esquema por varias bajas. Para nadie es un secreto que había basado su juego en la capacidad goleadora de Fernando Aristeguieta y ante su salida al balompié mexicano tendrá que echar mano de los irregulares Misael Riascos y Johnnier Viveros, así como del joven Jeison Medina, que tal vez con más oportunidades puede mostrar su valía.



Este también será el último partido de Jersson González en el banco escarlata como entrenador, cargo en el que está todo prácticamente arreglado de palabra con el argentino Alfredo de Jesús Berti -jugador del equipo en 1996- para que asuma desde la próxima semana.

✈️📋Este es el grupo de jugadores que viajará a la ciudad de Bogotá para disputar la fecha seis de los cuadrangulares de la #LigaÁguila 2019-I. pic.twitter.com/NjYLWp5oPl — América de Cali (@AmericadeCali) 4 de junio de 2019

Alineaciones probables:



Millonarios: Ramiro Sánchez; Andrés Felipe Román, Bréiner Paz, Alex Rambal, Felipe Banguero; John Duque, César Carrillo, Juan David Pérez, Cristian Marrugo, David Silva; Fabián González.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



América: Arled Cadavid; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Juan Diego Nieva, Johnnier Viveros; Jeison Medina.

D.T.: Jersson González.



Estadio: El Campín

Hora: 3:30 p.m.

Árbitro: Mario Herrera

TV: Win Sports