Cali, a dar el golpe contra un Tolima mermado: realidades distantes

Deportivo Cali visita este jueves (6:00 p.m.) al Tolima en la fecha 14, dispuesto a mantener su buena racha en las últimas salidas, que lo tienen cuarto con 23 puntos en la Liga II-2019, antes de iniciar esta jornada.



El técnico argentino Lucas Pusineri no podrá contar con su compatriota Agustín Palavecino, quien se lesionó contra Patriotas y aunque todavía no hay un dictamen médico, no le alcanzaría para estar frente al cuadro de la capital musical de Colombia.

Tampoco se descarta que nuevamente haya movimientos en la formación inicialista, ya que Pusineri dejado ver que le interesa ver en acción a todo el plantel. “Seguramente en algunas posiciones haremos oxigenación por la exigencia de los últimos partidos. Vienen dos retos importantes. Independiente de quién juegue, yo creo y soy un convencido de los grupos. Cuando yo vine acá fue mi idea, lo que siempre prevalece es el grupo”.



Del trabajo en los próximo días, tanto en Liga como en la semifinal de la Copa Colombia, expresó que “tenemos que planificar todo, esperamos obtener buenos resultados esta semana y haremos lo imposible para que los jugadores estén óptimos para la competencia".

En cuanto a Agustín Palavecino dijo que “le harán un estudio más, al parecer no es grave su lesión pero tenemos que descartar todas las posibilidades”. Otro que se mantiene por fuera es el central Danny Rosero, quien debe esperar hasta el fin del campeonato para definir su futuro.



Del estupendo momento de Christian Rivera, adujo que “es un jugador con intensidad muy alta, que oxigena en ataque y defensa, viene muy bien, esperamos que pueda llegar en óptimas condiciones a la parte final de la competencia”.



El Cali tratará de aprovechar la ausencia del guardameta Álvaro Montero, quien será reemplazado por William Cuesta, pero también debe cuidarse del constante ataque en el juego aéreo y los balones detenidos del cuadro tolimense.



Las prácticas en estos días han estado muy divertidas, incluso se ha visto al goleador Juan Ignacio Dinenno actuando de arquero y con muy buena reacción para atajar.



En tanto, el también argentino Francisco Delorenzi, quien ha estado en la rotación de la defensa, espera un guiño del cuerpo técnico: “Personalmente estoy bien, intento siempre aportarle al grupo y físicamente estoy con ganas de poder jugar siempre”.



Agregó que “Tolima es uno de los rivales más competitivos del fútbol colombiano. Hay que asumir el partido con responsabilidad, controlar su potencia física, esperamos sumar de a tres como hace una semana en casa”.



Alineación probable



Deportivo Cali: Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Kevin Moreno, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Andrés Arroyo, Deiber Caicedo, Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports