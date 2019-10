Millonarios, a romper racha con Tolima y clasificarse a cuadrangulares

Millonarios sueña con conseguir su clasificación anticipada a los cuadrangulares de la Liga II-2019 este miércoles en Ibagué, visitando al Deportes Tolima desde las 5:00 p.m. en partido de la fecha 16. Aunque no está necesitado, el embajador si urge de un triunfo de campanillas que le devuelva la confianza al plantel, y qué mejor que hacerlo en una plaza y frente a un rival complicado últimamente en la historia albiazul.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto son los mejores del año, pues encabezan la tabla de reclasificación con 77 puntos. En la Liga II suman 27 unidades y estarían prácticamente clasificados si suman otros tres en el estadio Manuel Murillo Toro. Aunque hace tiempo Millonarios no le gana al Tolima en juegos ligueros, y mucho menos jugando como visitante.



"Venimos mejorando en la parte defensiva y eso es algo que destaco. Hay que seguir trabajando en varios aspectos y tratar de ir sumando en el camino", indicó Pinto.



El cuadro albiazul no podrá contar con los internacionales Wuilker Faríñez y José Ortiz: el arquero venezolano y el atacante costarricense estarán con sus respectivas selecciones en la fecha Fifa. Además no estarán disponibles David Silva y Cristian Arango.

Alineaciones probables



Millonarios: Jefersson Martínez; Felipe Román, Luis Payares, Deivy Balanta, Felipe Banguero; César Carrillo, Felipe Jaramillo, Jhon Duque; Hansel Zapata, Juan David Pérez y Fabián González Lasso.



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Hora: 5:00 p.m.



Árbitro: Nicolás Gallo.



Estadio: Manuel Murillo Toro.



TV: RCN.