Tolima no pudo anotar en la despedida del goleador: 0-0 con O. Caldas

Deportes Tolima y Once Caldas igualaron sin goles este sábado en la noche, en juego correspondiente a la sexta jornada de la Liga II-2019 disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y que sirvió para hacerle un homenaje al goleador histórico del cuadro vinotinto y oro, Marco Pérez, quien se marcha al fútbol árabe. El cuadro tolimense lleva dos fechas sin ganar y se queda con siete puntos y el Once Caldas completó tres empates seguidos y tiene seis unidades.

El partido sirvió para ofrecerle un sencillo, pero sentido homenaje al goleador del Tolima, Marco Párez, quien se marcha al fútbol de Arabia Saudí. Por esto, los jugadores del Tolima saltaron al campo con una camiseta con la imagen del atacante y con la frase “Goleador Histórico”.



También se le rindió un homenaje a Ingrit Valencia, deportista de Ibagué, recientemente coronada campeona panamericana de boxeo en los Juegos de Lima.



A la hora del partido, hubo muy poco para resaltar en la primera parte, salvo una posesión de balón dominante para el cuadro local, pero sin un aprovechamiento efectivo. Los de Gamero tuvieron un remate muy elevado de Juan Guillermo Arboleda a los cinco minutos y a los 14, un cabezazo de Diego Valdés que pasó cerca tras un centro de David Centeno. Además, un tiro libre de Julián Quiñones que exigió al portero Gerardo Ortiz del cuadro caldense a los 38 minutos.



Arrancando el segundo tiempo la tónica del partido se mantuvo, con un equipo local con la pelota, pero sin generar muchas ocasiones de gol. Sin embargo, a los dos minutos de la reanudación Diego Valdés volvió a intentar con un remate de cabeza que salió desviado.



El Once Caldas tuvo más espacio y en el segundo tiempo se acercó con peligro sobre el área tolimense. A los 49 Darío Rodríguez tuvo una con un cabezazo tras un centro de Javier Reina, pero salvó Álvaro Montero. A los 60 volvió a intentar el cuadro blanco con un remate de media distancia de Edis Ibargüen, que pasó muy cerca.



Sin embargo, la ocasión más clara de todo el partido la tuvo el mismo Ibargüen, a los 61, con un cabezazo que se estrelló en la base del poste, tras un centro de Reina, quien fue el mejor hombre del cuadro dirigido por Hubert Bodhert.



A los 82 el Tolima tuvo una muy buena ocasión de anotar con Junior Hernández, con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo derecho del portero Ortiz.



Finalmente no hubo goles en la despedida del goleador y la dedicación especial no se pudo ofrecer. El Once Caldas ajustó tres empates consecutivos y con el punto valioso que se lleva de Ibagué sube en la tabla con seis puntos y se le acercó al Tolima, que lleva dos fechas sin victorias y tiene siete puntos.



El Deportes Tolima visitará al Bucaramanga el próximo miércoles, en la fecha 7, mientras que el mismo día Once Caldas recibirá a Patriotas.