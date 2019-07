'El papá de Llanos es un estafador y anda robando gente': Tulio Gómez

Tulio Gómez salió al paso a las graves denuncias que Mauricio Llanos, padre del jugador Nicholas Llanos, había hecho en el programa ‘Los Dueños del Balón, de Antena 2, y que reprodujo FUTBOLRED, afirmando que, al contrario, fue Llanos quien quiso aprovecharse de él cuando apenas llegaba como directivo al América de Cali.



“El papá de Nicholas Llanos es un vividor, es un estafador, vinieron a robarme, ya lo tengo denunciado. No sé cuál es el contrato falso en Brasil. Ese señor es un estafador que quiere robar a la gente. Ese ‘pelao’ dizque es un crack, si fuera un crack, los jugadores buenos valen mucha plata”, afirmó Gómez, quien anunció que ya instauró la respectiva denuncia en Cali.

En cuanto a la decisión que afirma Mauricio de haber puesto el caso de su hijo en manos de la Fifa, entre otras cosas por salida sin justa causa del jugador luego de haber firmado un contrato laboral, Tulio recalcó: “El papá de Nicholas Llanos es un estafador que anda robando a la gente con el cuento del ‘Modric colombiano’, no tiene argumentos absolutamente para nada, si quieren pueden preguntarle a Hernán Torres. Ese viejo anda buscando robar a la gente y como yo estaba empezando, le comí cuento”.



Gómez hizo un recuento de cómo se dio el primer acercamiento con ellos en 2017. “Salieron con el cuento de que en Croacia estaba el ‘Modric colombiano’, un amigo me dijo escribió y le dice un contrato a tres años por $3.000 euros, yo recién llegaba al fútbol”; el papá me dijo que necesitaba apartamento y carro para para el hijo, así como carro para el padre. Hernán Torres, que era el técnico, me dijo ‘don Tulio, cómo se le ocurre, ese muchacho no es jugador para acá, luego empezó a exigirme que fuera titular y un poco de cosas más”.



El máximo accionista de América de Cali continuó con su relato de la forma en que se dio final al vínculo con los rojos: “Cuando vio que no podía ser titular me dijo, me voy a Brasil y tiene que pagarme pasaje a mí y a mi hijo en primera clase y $5.000 dólares. Les respondí que estaba bien, rescindimos el contrato y todo quedó grabado, menos mal que tenemos circuito cerrado de televisión. Por allá como que pelearon con la gente, porque empezaron a pedir cosas y lo mandaron lejos. Desde allí se volvió una pesadilla el tipo, empezó a amenazarme, que me iba a hacer bulla en la prensa, entonces como yo había actuado correctamente le respondí: ‘haga lo que tenga que hacer, empezó a buscar emisoras para desacreditarme, imagínese que con trata de personas, llevo 40 años trabajando en el comercio y por primera vez escucho eso”.



Este capítulo ya tiene las dos versiones, y serán las instancias judiciales las encargadas de dictar sentencia en un caso que finalmente no dejó ver en acción al promocionado ‘Modric colombiano’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces