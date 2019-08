Una buena alternativa: Martínez mostró solidez en el arco embajador

Pese a que el debut de Jefersson Martínez no fue favorable en el arco embajador, el arquero se fue consolidando con el pasar de los partidos y aunque no fue tan determinante como sí lo fue Wuilker Fariñez en el primer semestre del año, lo cierto es que el antioqueño se presenta como una buena alternativa en caso de ausencia del venezolano.



El regreso de Fariñez, en tanto, aún no ha sido confirmado, pero las declaraciones de Jorge Luis Pinto a mitad de semana indicaban que el futbolista estaría listo y viajaría con el grupo, lo cual marcaría un regreso importante para un partido en condición de visitante nada sencillo y en el que Millonarios quiere demostrar que puede volver a ser un equipo sólido



En total Martínez disputó, hasta el momento, un total de 450 minutos, en donde se incluyen cuatro partidos de Liga y un partido de Copa frente a Independiente Medellín, siendo su primer juego por Liga (frente a Envigado) en el que más sufrió, viéndose involucrado al menos en un gol del equipo rival.



Sin embargo, en los dos juegos en condición de visitante que ha tenido Millonarios el arquero ha resultado figura, sacando pelotas importantes para sumar un triunfo en el primero de ellos, frente a Bucaramanga (1-2) y sin poder hacer demasiado para sacar el triunfo frente a Medellín por la Copa, partido en el que los dirigidos por Pinto cayeron 2-1, luego de un error de Rambal.



Partiendo de esto el balance del arquero es favorable y aunque los números no lo favorecen pues ha recibido 6 goles en cinco partidos disputados, lo cierto es que, por lo menos en dos de ellos, su defensa ha sido la encargada de complicarlo y no ha sido fácil que él recupere el error de su compañero de equipo.



En ese sentido y aunque resulta complicado, hay un punto en el que Fariñez saca ventaja, pues el arquero venezolano, quien brilló durante todo el semestre pasado y fue el estandarte de su defensa, se convertía en héroe en esas oportunidades, algo que no ha logrado hacer Martínez pese a que su rendimiento no ha sido malo y que todavía tiene mucho tiempo para seguir creciendo en esa exigente posición.