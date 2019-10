Unión y una decepcionante remontada: sigue en descenso y perdió 1-2

Unión Magdalena perdió por 1-2 contra Bucaramanga en casa en la fecha 19 de la Liga II-2019 y se quedó con una decepcionante remontada que lo dejó todavía en la zona directa del descenso con 132. El club samario perdió en los últimos minutos tras ir por 1-0 todo el partido y no aguantar la victoria, que lo dejaba dependiendo de sí mismo para la última jornada.



Roberto Hinojosa fue el autor del único gol de los locales al minuto 19, mientras que Anderson Angulo y Camilo Mancilla salvaron una agónica victoria de Bucaramanga al 90 y 95.



Desde muy temprano, Unión sabía lo que se jugaba y no quería estar en tema de descenso. Tanto así, que inició con todo y logró marcar al minuto 19 un golazo. Hinojosa remató desde afuera y anotó a todo el ángulo de Christian Vargas, que no pudo detener el remate.



Es decir, Unión duró desde el minuto 19 y con un gol a favor y fuera de la zona del descenso, pues estaba alcanzando 135 puntos. Sin embargo, no todo terminó como querían.



Aguardaron en su campo y se quedaban con varios jugadores para mantener el resultado. Sin embargo, en los últimos minutos, una mala salida de Horacio Ramírez significó el empate de Anderson Angulo, quien anotó de cabeza y marcó el 1-1 en ese momento.



Por otro lado, no pasó toda la tormenta. Tras ir ganando todo el partido, al 90 conoció el empate y finalmente perdió el juego en su casa. Al 95, último minuto, Mancilla recibió un un centro de Sherman Cárdenas y anotó de cabeza la sentencia de Unión.



Así las cosas, Unión se mantiene en la penúltima posición del descenso y está directamente comprometido con 132 puntos. Visita a Once Caldas en la última fecha y necesita ganar, además de otros resultados adicionales.