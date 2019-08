Cali se vio mal en Santa Marta y perdió el invicto: 2-0 contra Unión

Unión Magdalena sorprendió en su casa y derrotó por 2-0 al Deportivo Cali en Santa Marta. El club ciclón le quitó el invicto al cuadro verde y lo hizo ver mal en la quinta fecha de la Liga II-2019.



Juan Pereira y Abel Aguilar fueron los autores de los tantos en el encuentro.



El cuadro local hizo más por conseguir la ventaja en la primera parte, aunque su falta de contundencia y la buena actuación del golero Pablo Mina no permitieron que lograra su objetivo ante un Cali muy calculador y lejano de las buenas actuaciones de las jornadas iniciales.



Al minuto 4 se presentó la primera llegada colectiva del visitante, con Palavecino y Dinenno, pero el atacante argentino no amortiguó bien el balón para vencer a Horacio Ramírez.



Unión recostó su ataque por la derecha, impulsado por el lateral Christian Subero. En una de sus aproximaciones Abel Aguilar estuvo cerca de marcar a los 16, aunque Pablo Mina -que regresó a la titular- atajó bien.



Los samarios volvieron con peligro al área de Mina a los 26, a través de Juan Pereira en el cabezazo tras servicio de Subero, y de nuevo Mina respondió. Blanco también intentó a los 31 de forma rastrera y otra vez se interpuso Mina. Magdalena era superior en generación, mientras que en el Cali desaparecieron hombres clave como Palavecino, Dinenno y Mercado.



A los 36, Féiver enfrentó solitario al arquero Ramírez tras pase milimétrico de Matías Cabrera al espacio vacío, pero el delantero galapeño remató desviado al palo derecho. En el amanecer del segundo tiempo Dinenno mandó un latigazo que se perdió por encima del horizontal.



Sin embargo, Unión consiguió el 1-0 a los 3 minutos cuando Juan Sebastián Villota, recién ingresado, levantó un cobro de costado por derecha, cabeceó Fernando Battiste y Abel Aguilar tirándose al piso venció a Mina, en momentos en que el Cali estaba llegando más. En esa jugada los verdes reclamaron fuera de lugar de Aguilar. Luego, Cabrera pudo igualar en una buena acción colectiva, pero su disparo se perdió por arriba.



Juan Camilo Angulo no ha podido con la pelota quieta, así se tuvieron varias faltas que no entraron al arco de los 'bananeros'. A los 19 tuvo el Cali una opción clarísima en el área, pero lamentablemente Dinenno definió mal a la base del vertical diestro. El Cali recuperó el dominio de balón pero le faltó claridad.



Lo que nadie esperaba es que Danny Rosero perdiera el esférico a los 27, después de recuperarlo ante Gómez, se equivocó en la salida y Juan Carlos Pereira aprovechó con un remate diagonal para superar a Mina. 2-0 y adiós al invicto azucarero.



Los verdiblancos trataron de encontraron el descuento de forma desesperada, pero Unión se resguardó para evitarlo.



En la próxima fecha, el Cali recibirá al Medellín el domingo 18 de agosto (8:00 p.m.) y tendrá que mejorar mucho para volver a la senda ganadora.



Síntesis

Unión Magdalena 2-0 Cali



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (6) ; Christian Subero (7) , Dairin González (6), Fernando Battiste (6), Yulián Gómez (6) ; Jhojan Valencia (6), Abel Aguilar (7); Hernán Luna (6), Juan Carlos Pereira (8); Luis Carlos Arias (4) y Jean Carlo Blanco (6) .



Cambios: Juan Sebastián Villota (6) por Hernán Luna (1 ST), Daiver Vega (6) por Luis Carlos Arias (25 ST).

D.T.: Pedro Sarmiento.



Deportivo Cali: Pablo Mina (6), Juan Camilo Angulo (5), Danny Rosero (4), Richard Rentería (5), Darwin Andrade (5); Andrés Balanta (5), Christian Rivera (5), Matías Cabrera (5), Agustín Palavecino (5), Féiver Mercado (4) y Juan Ignacio Dinenno (5).



Cambios: Iván Ibáñez (SC) por Darwin Andrade (44 ST).



D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: 1-0: Abel Aguilar (3 ST). 2-0: Juan Carlos Pereira (27 ST).



Amonestados: Abel Aguilar (10 PT), Jhojan Valencia (45+2 PT), Juan Sebastián Villota (7 ST), Christian Subero (8 ST), Fabián Cantillo (42 ST) por Unión. Juan Camilo Angulo (45+2 ST).



Expulsados: no hubo



Partido: bueno



Figura: Juan Carlos Pereira (8)



Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)



Asistencia: 3.000 espectadores.