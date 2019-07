Unión Magdalena recibe a Huila con la necesidad de levantar cabeza

Unión Magdalena recibe a Atlético Huila en el estadio Sierra Nevada con la necesidad de sumar para no seguir hundiéndose en el descenso y cambiar la cara que dejó en su primera presentación bajo la conducción de Pedro Sarmiento. El partido, que se disputará el sábado 20 de julio a las 3:15 p.m., enfrenta a dos equipos que arrancaron el segundo semestre de manera distinta, teniendo en cuenta que Huila pudo derrotar a Equidad en el primer partido.



Con la vuelta de Márquez, Unión quiere sumar sus tres primeros puntos



Con el regreso a la nómina de Ricardo ‘Caballo’ Márquez, después de una larga lesión, Unión Magdalena se estrena en casa en la Liga II frente a Atlético Huila, un rival directo en la lucha por no descender.



Unión Magdalena no gana en casa desde el pasado 5 de mayo cuando venció 1-0 al Once Caldas, con gol solitario de Juan Carlos Pereira.



La novedad favorable del Unión será el regreso del mencionado Márquez, después de la lesión que sufrió el pasado 18 de mayo. El delantero se encuentra entusiasmado con su regreso y dijo: “Espero seguir aportándole al equipo en lo ofensivo; me he preparado bastante y ya estoy listo para colocarme a disposición del profesor”.



La estadística de los encuentros entre estos dos equipos deja como saldo de los últimos cinco encuentros que el ‘Ciclón’ ha perdido dos y ha conseguido tres empates; la última igualdad llegó en el primer semestre de la Liga, encuentro disputado en el estadio Guillermo Plazas Alcid, que finalizó 1-1.



Con caras nuevas Atlético Huila visita al Unión



El retorno a formación titular del central Víctor Moreno que pagó fecha de suspensión y la inclusión en zona de volantes del antioqueño Michael Ordoñez, son las novedades más importantes que tendrá el cuadro opita para enfrentar este sábado a Unión Magdalena.



El grupo de jugadores que viajó este viernes a la capital del Magdalena, sabe que el equipo samario es un rival directo en la tabla del descenso y por ello le apuntaran a una victoria.



“Sabemos de las condiciones de sus jugadores y de la rapidez en el ataque, pero nosotros llegamos muy motivados después de la primera victoria y esperamos este sábado ratificar el trabajo de la semana. Unión es un equipo muy equilibrado y debemos tener algunas precauciones con Márquez y Blanco, pero vamos a hacer nuestro trabajo”, sostuvo el técnico Luis Fernando Herrera.



El estratega aspiraba a contar con el aporte de Kevin Agudelo, el mejor jugador la temporada pasada, pero no lo podrá hacer pues el volante de 21 años viajará en los próximos días a suelo italiano para vincularse al Genoa de la primera división.



Hasta última hora el técnico espera el envío del transfer internacional del volante uruguayo Joaquin Gottesman, que esta semana hizo algunos trabajos con el equipo titular.



Alineaciones probables

​

Unión Magdalena: Horacio Ramírez; Cristhian Subero, Henry Pernía, Dairín González, Brayan Correa; Jojhan Valencia, Juan Carlos Pereira, Jean Carlos Blanco, Abel Aguilar; Yulián Gómez y Ricardo Márquez.

D.T.: Pedro Sarmiento



Atlético Huila: Giovanni Banguera; Geovan Montes, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Luis Mosquera; Byron Garcés, Michael López, Michael Ordoñez, Yilton Díaz; Omar Duarte y Diego Echeverri.

D.T.: Luis Fernando Herrera



Estadio: Sierra Nevada

Hora: 3:15 p.m.

​Árbitro: Óscar Gómez (Antioquia)

TV: Win Sports