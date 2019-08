Con necesidad de un triunfo el Unión recibe a Independiente Medellín

Unión Magdalena e Independiente Medellín disputarán abrirán la fecha 4 de la Liga ll-2019 en un partido que se disputará en el estadio Sierra Nevada a las 4:00 p.m. con el arbitraje de Wander Mosquera.



El equipo samario, que apenas ha sumado un punto en sus tres primeras presentaciones, quiere sacar ventajas de la localía y espera que el amplio conocimiento de Pedro Sarmiento del equipo poderoso le permita sumar de a tres.



Unión sin margen de error recibe al poderoso



El equipo dirigido por Pedro Sarmiento afronta una crisis tanto deportiva como institucional de la que es importante que empiece a reaccionar si quiere permanecer en la primera división del fútbol profesional colombiano.



Los samarios llegan en la penúltima ubicación de la tabla de posiciones de la Liga ll-2019 y no han conseguido anotar goles por lo que la ausencia de uno de sus referentes, Ricardo Márquez, será una baja sensible en el equipo que oficiará como local.



De igual manera el equipo se encuentra en una crisis institucional y luego del cambio de presidente, el nuevo mandatario deberá manejar la billetera teniendo en cuenta que la hinchada no se ha hecho presente en los últimos partidos disputados en el estadio Sierra Nevada.



Medellín a ‘soplar’ fuerte en Santa Marta: visita al Unión Magdalena en el Sierra Nevada



Deportivo Independiente Medellín visita este sábado 2 de agosto, desde las 4:00 p.m. al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la cuarta fecha de la Liga II-2019. Tras caer en el Atanasio con Junior, el ‘poderoso’ quiere recuperar los puntos perdidos, cuando visite al ‘ciclón’ que necesita puntos para seguir peleando no descender.



Pasaron 14 años para que el ‘Equipo del pueblo’ regrese a jugar en la bahía más linda de América por Liga. El recuerdo de aquella tarde del 6 de noviembre de 2005, cuando Jair Benítez y Jackson Martínez le dieron el adiós al ‘ciclón bananero’ de la máxima categoría. Los tiempos cambian, las canchas también, Unión ya no juega en el estadio Eduardo Santos y ahora el Sierra Nevada será el escenario para revivir esos duelos entre equipos añejos del fútbol profesional colombiano.



Dos cambios presentó Alexis Mendoza en su lista de convocados; Mauricio Cortés no se logró recuperar del golpe en su pierna derecha y estará en su lugar Déinner Quiñones, último refuerzo en Medellín. Por otro lado, Elvis Perlaza se encuentra totalmente recuperado y listo si el técnico lo necesita para afrontar este compromiso. Mientras que a Sebastián Macías no le alcanzó y van a esperar que agarre un poco más de peso para la próxima semana, donde tendrán dos juegos claves; frente a Millonarios por la Copa y contra América por la Liga.



“Ya me pude recuperar de la mejor manera, estoy al cien por ciento, dispuesto para aportarle al equipo. Debemos ser inteligentes, tener el control del partido y soportar el clima. Es la primera vez que voy a jugar en el estadio Sierra Nevada, me cuentan que es una muy buena cancha y esperemos contrarrestar las fortalezas del rival, queremos seguir ganando para estar en los primeros lugares de la tabla”, explicó Perlaza.



Por su parte, Alexis Mendoza aprovechó la semana larga de trabajo para recuperar fuerzas en su equipo y llegar de la mejor manera para disputarle a un viejo conocido como Pedro Sarmiento. “Es complicado jugar en la costa, pero vamos con la ilusión de hacer un buen partido. La misión de un equipo para trascender es afrontar los juegos y salir a buscar el resultado. Debemos ser inteligentes, estamos preparados muy bien físicamente y eso nos tiene muy tranquilos, cada partido es una prueba y una dificultad diferente, queremos ser un equipo que sepa ganar y mantener un mismo nivel”, destacó.



En cuanto al rival, “será complicado, los equipos de Pedro Sarmiento son tácticos, ordenados y propician la dificultad. Nosotros debemos tener la paciencia suficiente para descifrar su juego, aprovechar los espacios y ser contundentes”, explicó Mendoza.



En el historial por Liga, Unión Magdalena y Medellín se han enfrentado en 170 ocasiones, de las cuales los antioqueños ganaron 71 veces contra 42 de los samarios, 57 empates completan la estadística. En goles anotados, el rojo antioqueño convirtió 237 frente a 166 del ‘ciclón’. El máximo goleador de estos duelos es Alfredo Arango de Magdalena con 14 goles, por el DIM está Carlos Castro con 10 goles.



El último partido entre estos dos equipos fue el pasado 9 de febrero en el Atanasio, por la cuarta fecha de la Liga I-2019, en aquella ocasión igualaron 1-1 goles de Germán Cano para el local y Ricardo Márquez para la visita.



Alineaciones probables



Unión Magdalena: Horacio Ramírez; Cristian Subero, Henry Pernía, Fernando Battiste, Yulián Gómez; Johan Valencia, Abel Aguilar, Hernán Luna, Juan Pereira; Luis Arias y Jean Blanco.

D.T.: Pedro Sarmiento.



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Yesid Díaz; Bryan Castrillón (Déinner Quiñones), Juan Manuel Cuesta, Germán Cano.

D.T.: Alexis Mendoza.



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada.

Árbitro: Wander Mosquera (Cundinamarca).

T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín