Millonarios, por el primer lugar de la Liga, visita al Unión Magdalena

Millonarios visitará este miércoles al Unión Magdalena, a partir de las 4 p.m., en un partido que fue aplazado en la jornada 7 de la Liga II-2019 debido a un cruce de eventos en la ciudad de Santa Marta que impedían a la policía local prestar su servicio para garantizar la seguridad del encuentro, que debía jugarse el 22 de agosto pasado. El cuadro azul llega con bajas sensibles tras el clásico contra Nacional que empató 1-1 el domingo pasado en el Atanasio Girardot, pero con la motivación de regresar al primer lugar de la tabla, si obtiene los tres puntos.

Unión Magdalena, que perdió sus tres juegos más recientes, contra Nacional, Pasto y Cúcuta, llega con la presión de sumar para la tabla del descenso en la que está en el puesto 19, con 123 puntos, solo dos más que el último que es Huila.



El equipo de Pedro Sarmiento perdió su invicto como local en este semestre, el pasado sábado, cuando el Cúcuta le ganó 1-2 en el Sierra Nevada, en el que ya enfrentó a Millonarios este año, el pasado 1 de junio, cuando empató 1-1 con el equipo de Jorge Luis Pinto.



Por su parte, Millonarios, no contará ni con el venezolano Wuilker Faríñez ni con el costarricense José Guillermo Ortiz, quienese se unieron a sus respectivas selecciones y no están para este encuentro.



Las lesiones de la fecha anterior sacaron de competencia a José Luis Moreno y David Macalister Silva, mientras que Alex Rambal sigue en su proceso de recuperación. Por expulsión no estará Jhon Duque y por rotación descansarán Andrés Román y Felipe Banguero.

Alineaciones probables:



Unión Magdalena: Horacio Ramírez; Christian Subero, Edisson Restrepo, Henry Pernía, Yulián Gómez; Abel Aguilar, Jhojan Valencia, Luis Carlos Arias, Juan Sebastián Villota, Juan Carlos Pereira; Ricardo Márquez.

DT. Pedro Sarmiento



Millonarios: Jefersson Martínez; Jair Palacios, Deivy Balanta, Luis Payares, Ómar Bertel; César Carrillo, Felipe Jaramillo; Hansel Zapata, Óscar Barreto, Juan David Pérez; Fabián González.

D.T. Jorge Luis Pinto



Hora: 4 p.m.

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

TV: Win Sports