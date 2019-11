La firme respuesta de Valenciano a los '70 que cobran en las redes'

En medio de la fiesta por la clasificación de Junior a la final de la Liga II 2019, los hinchas han puesto a Iván René Valenciano en el centro del debate, pues el excampeón con el club barranquillero fue muy crítico con el equipo al inicio de los cuadrangulares.

El propio Iván René, de frente, como siempre, habló del comentario que hiciera hace apenas un par de semanas en FOX Radio Colombia, cuando aseguró que Junior no solo no sería finalista sino que no sumaría ni un solo punto en el grupo A. Y para subir de tono la discusión, no se retractó: "Jugando así no sumaba ni un punto, fue lo que vi en el primer partido. Hoy (este miércoles) estuvo a punto de estar eliminado, sino es por el arquero de Tolima que se hace los goles. Junior no hubiera logrado su objetivo y le hubieran faltado los puntos contra Tolima en Barranquilla. No hubiera tenido que sufrir tanto para jugar en Ibagué de la manera que jugó. Uno habla para mejorar. Está en que alguien lo diga, tenga el peso para que lo tengan en cuenta, no me imaginé que se magnificara lo que dije como se magnificó", aseguró.



Sin embargo, no dudó en celebrar que, en la cancha, Junior no le dio la razón: "Mil a uno hay 70 mil personas que me cobran por redes, pero que son los mismos que están felices, como lo estoy yo y mi familia", dijo.



Es más, aceptó el reto de estar en la final y saludar a jugadores y técnico... Pero después del partido, no antes: "El otro día estábamos con Martín Arzuaga viendo el partido y me decía que cuando fui perdimos. Comesaña tiene la cábala... Mejor no para que Junior sea campeón", afirmó entre risas.





Para Valenciano, en todo caso, todavía es pronto para decir que Junior se codea con los más grandes del país: "El equipo más grande de Colombia se mide por títulos, Nacional tiene 16, América 13, Millonarios 15... Ahí está el parámetro, cuando iguale esos números será el más grande. A Junior le falta... No podemos hablar del más grande cuando haz ganado 9 títulos, te demoraste tanto de un título a otro, tal vez por esa era la molestia".



Con todo, este Atlético Junior está, para él, más ligado la historia que él mismo: "Julio acaba de decir que esta es una generación que no se puede desaprovechar, si ganan el triplete nadie les sacará eso y quedarán como los mejores. Ni Lucho Grau, ni Valderrama, ni Valenciano.. Nosotros ganamos no tres seguidos, sino dos", concluyó.