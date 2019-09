El replenteamiento táctico de América para el clásico contra Cali

Cada vez que América de América de Cali ha perdido partidos por errores defensivos, se menciona la posibilidad de hacer una variante nominal con Pedro Franco por el argentino Juan Pablo Segovia, no solo por buscar una alternativa, sino para que libere un cupo de foráneo y su compatriota Cristian ‘Jopito’ Álvarez vaya al medio para fortalecer en la creación a Yesus Cabrera.



Segovia tuvo una floja presentación en la derrota 2-1 contra Once Caldas en Manizales, viéndose comprometido en los dos goles por su falta de reacción y lentitud. Cuando las cosas no funcionan hay que replantear y Alexandre Guimaraes está en mora de hacerlo.

Lo que llama la atención es que Álvarez había salvado a su equipo cuando más enredado estaba en el juego de la octava fecha de la Liga con Envigado, con una maniobra de espalda al arco, y en la capital caldense apenas tuvo 12 minutos para tratar de cambiarle la historia al encuentro, con el marcador adverso.



Otro factor en contra es que, igual que en el campeonato pasado, cuando todo el peso ofensivo recaía en Fernando Aristeguieta, en este semestre pesan demasiado las ausencias de Duván Vergara y Michael Rangel por lesiones musculares.



Pareciera que en el cuerpo técnico se piensa más en evitar que el rival no se acerque al pórtico de Neto Volpi que en sacar provecho de las propias fortalezas para hacer daño en el frente de ataque.



América de Cali en el partido contra Once Caldas Foto: Twitter: @AmericadeCali

Y para completar, esa propuesta del falso 9 tampoco ha calado, en Manizales fue Johnnier Viveros, pero sigue sin entregar una producción acorde con lo que se requiere para ser más potentes y tomar las mejores decisiones en el último remate. Retrocede demasiado y eso permite que las defensas rivales le hagan una buena referencia, además de que le falta dirección al momento de disparar al arco.



América fue desalojado del primer lugar, puesto que ahora ocupa el rendidor Alianza Petrolera, pero se mantiene segundo con 17 puntos, con una diferencia de gol de +1, contra +9 del segundo, Nacional. Su campaña es buena, pero no hay duda que deberá hacer unos retoques en su formación y planteamiento para no dar lugar a sorpresas en el inmediato futuro. La Liga apenas va a llegar a la mitad del calendario y hay tiempo de mejorar.



Se viene el clásico ante el Cali este domingo (7:45 p.m.) en el Pascual Guerrero y la afición lo menos que espera es ver la celebración del tradicional rival de patio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces