Las variantes que puede mostrar Millonarios en su primer amistoso

Millonarios jugará este domingo un partido amistoso contra Alajuelense, equipo de Costa Rica. El embajador viajó con 19 jugadores para darle rodaje a la nómina que viene desde el año anterior, pues no llevó a ninguno de las recientes contrataciones.



Y es que en esta oportunidad, Jorge Luis Pinto está sin varios de los jugadores importantes de la temporada anterior. Del club salieron Roberto Ovelar y Christian Marrugo, habituales titulares del equipo y hay que buscar variantes.

Variantes en defensa



Sin Wuilker Faríñez, y sin el viaje de Jefferson Martínez, está la posibilidad para Ramiro Sánchez o Juan Moreno. El primero es un experimentado, mientras que el segundo juega en el equipo Sub 20 y se entrena con los profesionales habitualmente.



En ese sector también habrá que consolidar a Alex Rambal junto a Breiner Paz, pues Matías de los Santos y Luis Payares están lesionados y no se sabe si estarán para el inicio del campeonato. Jose Luis Moreno, reciente incorporación, no viajó.

Variantes en ataque



Con Duque, Jaramillo y Carrillo recuperados, empieza una vez más la pugna por destacarse en el centro del campo. Sin embargo, en ofensiva el poder de creación queda en los pies de Mackallister Silva o de Óscar Barreto.



Además, con la ausencia de Ovelar, la responsabilidad del gol queda en Fabián González Lasso. Aunque a la espera están Carlos López y Orles Aragón, que no se han podido destacar.