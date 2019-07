¿Se queda? La figura de Junior que habló de su continuidad en el club

Atlético Junior ya perdió a Luis Díaz para el segundo semestre del año. El habilidoso atacante ya se despidió del club, de los hinchas y de su familia para emprender su viaje hasta Portugal, donde continuará con su carrera deportiva.

Sin embargo, en el equipo barranquillero no se confían, pues luego de dos temporadas con título sus jugadores son apetecidos en el mercado internacional.

Uno de los hombres con buenos resultados en las últimas temporadas y de quien se ha especulado que tendría ofertas del extranjero es Víctor Cantillo. El buen volante habló con los medios y comunicó sus sensaciones sobre los rumores que rodean su futuro.

"Simplemente fueron rumores porque a mí nunca me dijeron nada, ni de ir a Porto ni de otro lado. Siempre he sido una persona muy tranquila, aquí estoy contento y no me desespero para irme. En algún momento llegará la oportunidad sino, aquí en Junior lo tengo todo y voy a seguir luchando para cosechar más títulos", dijo Cantillo.

El jugador de 25 años ha sido uno de los más regulares en las últimas temporadas y ya hasta tuvo su primer llamado a la Selección Colombia. Sin embargo, su continuidad parece estar en el equipo barranquillero, al menos por un semestre más.