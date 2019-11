'Teo' no aguantó la risa: así recibieron a su entrenador en Cúcuta

Junior de Barranquilla tiene este jueves (7:00 p.m.) un importante partido contra Cúcuta, para recuperarse de un mal inicio en el cuadrangular de la Liga II 2019.

El equipo llegó en la noche de este miércoles a la capital de Norte de Santander y hasta allí llegaron también los seguidores del equipo 'tiburón', ilusionados con un triunfo que recomponga el camino.



Comesaña, protagonista de un rifirafe con el exjugador Iván René Valenciano, quien criticó duramente al equipo tras la derrota contra Tolima (1-3), recibió el cariño de esos aficionados, que le dedicaron una barra ya tradicional por su pelo blanco: 'Pelo e burra' le gritaron:

¡PELO E BURRA QUERIDO👏🏼!

Así llegaba Junior a Cúcuta y fue recibido por los hinchas rojiblancos en el aeropuerto. Don Teo no aguantó la risa en esos momentos. pic.twitter.com/pNdptRjOVL — Planeta Junior (@planetatjunior) November 14, 2019

El entrenador pareció tomarse el tema con buen humor, pero el que sí no aguantó la carcajada fue Teófilo Gutiérrez, quien intentaba reponerse pero no podía por culpa de la risa.



El propio Teo también dedicó unas duras palabras a Valenciano, por decir que Junior no sumaría ni un solo punto en este cuadrangular semifinal.